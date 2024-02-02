تشویق مردم به مشارکت در انتخابات از مصادیق امر به معروف است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید سجاد موسوی در خطبه‌های نماز جمعه ورامین طی سخنانی گفت: خانواده اولین کانون تربیتی انسان است و والدین اولین مربیان و آموزگاران این کانون مهم به شمار می‌روند و کودکان خصوصیات اخلاقی، عقیدتی، شخصیتی و سایر گرایش‌ها و نگرش‌ها را از والدین می‌آموزند پس والدین می‌توانند نقش بهترین معلم و الگو را برای فرزندانشان داشته باشند.

امام جمعه گلستان ضمن تبریک ایام الله دهه فجر، ایمان به خدا، رهبری حضرت امام (ره) و پشتوانه مردمی و وحدت کلمه را از عوامل مهم پیروزی انقلاب اسلامی بیان کرده و گفت: حفظ و دفاع از انقلاب اسلامی مهم‌تر از پیروزی آن است و حفظ و بقا انقلاب هم به این سه عامل بستگی دارد، حضور مردم موجب اقتدار و عزت نظام اسلامی است، و یکی از جلوه‌های حضور مردم، مشارکت در انتخابات است امروز شرکت در انتخابات و دعوت و تشویق دیگران از مصادیق معروف است و تشویق به شرکت نکردن در انتخابات از مصادیق منکر به شمار می‌رود باید از همه فرصت‌ها و امکانات برای ترویج این معروف استفاده کرد.

خطیب جمعه گلستان گفت: پیام روشن پرتاب موفق سه ماهواره با ماهواره بر بومی سیمرغ این است که می‌توان بدون اتکاء به قدرت‌های جهانی در اوج تحریم‌های ظالمانه کشوری مستقل بود.

موسوی با تبریک ۲۷ رجب سالروز بعثت پیامبر گرامی اسلام گفت: به تعبیر رهبر معظم انقلاب، انقلاب عظیم اسلامی در ایران مضمون بعثت را دوره معاصر تجربه کرد و جامعیت اسلام را در عمل نشان داد همچنان که با بعثت پیامبر اکرم (ص) مسلمانان عزت یافتند، انقلاب اسلامی هم برای ملت ایران عزت آفرین بود و همچنان کفار و مشرکان در برابر عظمت و قدرت اسلام با بعد از همه دشمنی‌ها با میل یا از روی اکراه تسلیم شدند دشمنان ما هم تسلیم عظمت انقلاب اسلامی خواهند شد.

موسوی گفت: خداوند متعال را به خاطر نعمت‌هایش خصوصاً نعمت برف و باران شکرگزاریم، یکی از مصادیق شکر گزاری استفاده درست از نعمت‌ها است، مردم باید در مصرف آب صرفه جویی کنند و مسئولان هم تدبیر کنند و از روش‌های نوین برای حفظ و نگهداری آب‌های زیر زمینی استفاده کنند ایجاد تصفیه خانه امری ضروری است.

امام جمعه گلستان با اشاره به بازدید از پروژه‌های شهرداری گلستان گفت: کارها و اقدامات خوبی در رابطه با کمربندی، آرامستان، سالن ورزشی و مجموعه‌های فرهنگی انجام شده ضمن تشکر از شهرداری و شورای اسلامی، در خواست داریم نسبت به رسیدگی به مشکلات مناطق محروم و کم برخوردار عنایت ویژه شود، کارها و اقدامات پیوست فرهنگی و اجتماعی داشته باشد و اقدامات انجام شده به مردم اطلاع رسانی شود و مردم در جریان قرار بگیرند.

موسوی گفت: یکی از اهداف حکومت اسلامی اجرای عدالت و برخورد با متخلفین در جامعه است و دادستانی این آمادگی را دارد که گزارشات مردمی را در مورد تخلفات احتمالی مسئولان در اسرع وقت رسیدگی نماید ضمن قدردانی از دادستان محترم اگر مواردی مشاهده شد به دادستانی اطلاع رسانی شود.