به گزارش خبرگزاری مهر، احمد احمدی صدر، با اشاره به آمادهباش مجموعههای زیر نظر سازمان خدمات و مشارکتهای اجتماعی در پی اعلام هشدار سازمان هواشناسی مبنی بر بارش شدید باران و برف و احتمال وقوع یخبندان در سطح معابر پایتخت، اظهار کرد: بیش از ۴۰ گشت ویژه فوریتهای خدمات اجتماعی حامیشهر به صورت شبانهروزی آماده باش هستند و فعالیتهای خود را افزایش دادهاند تا در صورت مشاهده افراد آسیبدیده اجتماعی در سطح مناطق ۲۲ گانه کلانشهر تهران، نسبت به انتقال این افراد به مددسراها اقدامات لازم صورت گیرد.
وی با اعلام اینکه ۲۰ مددسرا در سطح تهران در حال خدمترسانی به آسیبدیدگان اجتماعی از جمله کارتنخوابها، بیسرپناهان، در راه ماندگان و… هستند، تصریح کرد: ۲۰ گرمخانه سیار فصلی نیز در میادین اصلی پایتخت مستقر هستند تا سرپناهی برای این افراد آسیب دیده باشند.
احمدی صدر با بیان اینکه در حال حاضر نزدیک به ۲ هزار و ۵۰۰ ظرفیت در مددسراهای کلانشهر تهران برای پذیرش افراد بیسرپناه و کارتن خواب وجود دارد، یادآور شد: این مددسراها به صورت شبانهروزی آماده خدمت رسانی به افراد آسیبدیده هستند.
وی با اشاره به رصد آخرین وضعیت معابر در پایتخت توسط ۲۸ پایگاه فوریتهای خدمات اجتماعی، خاطرنشان کرد: شهروندان تهرانی میتوانند در صورت مشاهده افراد آسیبدیده اجتماعی از جمله افراد بیسرپناه و کارتنخواب با سامانه ۱۳۷ شهرداری تهران تماس حاصل کنند تا گشتهای فوریتهای خدمات اجتماعی حامی شهر نسبت به انتقال این افراد به مددسراها اقدام کنند.
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