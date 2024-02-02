به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، شبکه تلویزیونی NBC به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داد که پاسخ نظامی آمریکا به کشته شدن ۳ سرباز این کشور در اردن ممکن است شامل اهدافی در کشورهای مختلف خارج از ایران باشد.

این مقامات مدعی شدند که این عملیات در واکنش به بیش از ۱۵۰ حمله به نیروهای آمریکایی، قوی‌ترین پاسخ به گروه‌های شبه نظامی خواهد بود.

مقامات آمریکایی در عین حال گفتند که ضدحمله‌ای که بایدن روی آن تمرکز کرده ممکن است روزها یا هفته‌ها ادامه یابد.‌

اظهارات این مقام آمریکایی در حالی است که «لوید آستین» وزیر دفاع آمریکا در سخنان خود گفت: هدف ما تضمین مهار بحران در منطقه است به طوری که این بحران از نوار غزه فراتر نرود و به یک درگیری منطقه‌ای تبدیل نشود.

وی اضافه کرد: ما در شرایط جنگی با ایران نیستیم و به تلاش‌های خود برای دور کردن از گسترش دایره درگیری‌ها ادامه می‌دهیم اما در عین حال اقدامات ضروری برای دفاع از خود اتخاذ می‌کنیم.

آستین در ادامه مدعی شد: حمله صورت گرفته علیه نیروهای ما با یک پهپاد انجام شده و تحقیقات در این خصوص همچنان ادامه دارد. این حمله از سوی یک گروه تحت حمایت ایران صورت گرفته است.

وزیر دفاع آمریکا همچنین مدعی شد پاسخ کشورش به حمله مرگبار به پایگاه نظامی «برج ۲۲» در مرز سوریه و اردن «چندلایه» خواهد بود.

این ادعا درحالی مطرح می‌شود که جمهوری اسلامی بارها اعلام کرده است که محور مقاومت تصمیمات خود برای اقداماتش در منطقه را به طور کاملاً مستقل اتخاذ می‌کند.