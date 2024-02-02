به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدتقی شاهچراغی امروز جمعه در جلسه ستاد انتخابات لرستان با بیان این که اولین مانور فناوری انتخابات دوازدهم بهمنماه برگزار شده است، داشت: این مانورها برای مجریان انتخابات با رویکرد نظارت بر برگزاری، قوانین موجود و دستگاههای احراز هویت رأیدهندگان تا قبل از یازدهم اسفندماه برگزار خواهد شد.
وی تصریح کرد: همایشهای داوطلبان انتخاباتی بهمنظور آمادگی بیشتر و تکمیل و رصد آموزش عوامل اجرایی بهصورت متمرکز در استانها و تمام حوزههای انتخابیه برگزار میشود.
رئیس ستاد انتخابات کشور با اشاره به برگزاری همایشهای آموزشی ویژه اعضای اجرایی شعب اخذ رأی در کشور، اظهار کرد: هدف از برگزاری این همایشها اجرای دقیق و خوب انتخابات است و معتقدیم که اجرای خوب انتخابات میتواند در مشارکت مؤثر باشد.
شاهچراغی در خصوص استان لرستان، گفت: مردم لرستان در تمامی مقاطع تاریخی دین خود را به کشور و انقلاب ادا کردهاند و تکلیف مدیران خدمت به این مردم است.
وی ضمن تشکر از تلاش ستاد انتخابات استان لرستان، در مورد وضعیت اجرای انتخابات در این استان، عنوان کرد: در استان لرستان تلاشهای خوبی صورتگرفته و شرایط برای برگزاری انتخابات فراهم شده و در حال حاضر نیز امکانات لازم برای برگزاری انتخابات در این استان وجود دارد.
رئیس ستاد انتخابات کشور، از برگزاری سه مانور فناوری انتخابات تا زمان شروع انتخابات در سراسر کشور خبر داد.
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