ترافیک سنگین در خروجی بجنورد به سمت اسفراین

به گزارش خبرگزاری مهر، ترافیک در خروجی بجنورد به سمت اسفراین بسیار سنگین است، از عموم همشهریان تقاضا میشود از سفرهای غیرضروری خودداری کنند.
به گفته برخی مسوولین بخش عمده این ترافیک به دلیل حرکت مردم برای برفبازی و حضور در ارتفاعات است.
بجنورد_ ترافیک سنگین در خروجی بجنورد به اسفراین ایجاد شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، ترافیک در خروجی بجنورد به سمت اسفراین بسیار سنگین است، از عموم همشهریان تقاضا میشود از سفرهای غیرضروری خودداری کنند.
به گفته برخی مسوولین بخش عمده این ترافیک به دلیل حرکت مردم برای برفبازی و حضور در ارتفاعات است.
نظر شما