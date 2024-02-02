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۱۳ بهمن ۱۴۰۲، ۱۸:۰۵

پنجره مهر؛

ترافیک سنگین در خروجی بجنورد به سمت اسفراین

ترافیک سنگین در خروجی بجنورد به سمت اسفراین

بجنورد_ ترافیک سنگین در خروجی بجنورد به اسفراین ایجاد شده است.

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به گزارش خبرگزاری مهر، ترافیک در خروجی بجنورد به سمت اسفراین بسیار سنگین است، از عموم همشهریان تقاضا می‌شود از سفرهای غیرضروری خودداری کنند.

به گفته برخی مسوولین بخش عمده این ترافیک به دلیل حرکت مردم برای برف‌بازی و حضور در ارتفاعات است.

کد مطلب 6012314

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