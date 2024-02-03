رسیدگی به مشکلات حقوقی مردم در مساجد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن عبدلیان پور افزود: کارشناسان رسمی و مشاورین خانواده قوه قضائیه در راستای منویات رهبری و تأکیدات رئیس قوه قضائیه مبنی بر ارتباط نزدیک با مردم و شنیدن مشکلات آنها به ویژه در ایام پیروزی انقلاب، همزمان با آغاز دهه مبارک فجر، هرشب در یک مسجد اقدام به ارائه خدمات حقوقی به مردم می‌کند.

در اولین روز از آغاز دهه فجر، رئیس مرکز وکلا به همراه جمعی از معاونین و کارشناسان با حضور در مسجد امام جعفرصادق (ع) واقع در محله مهرآباد جنوبی، به مشکلات و پرونده حقوقی تعدادی از مراجعین رسیدگی کردند.