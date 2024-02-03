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۱۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۲:۰۸

معاون هنری و سینمایی فرهنگ و ارشاد کهگیلویه و بویراحمد:

نمایشگاه «تجسم هنر» در یاسوج افتتاح شد

نمایشگاه «تجسم هنر» در یاسوج افتتاح شد

یاسوج_ معاون هنری و سینمایی فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد گفت: نمایشگاه هنرهای تجسمی با عنوان «تجسم هنر» در یاسوج افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صادق خاک نژاد ظهر شنبه در گفت و گو با خبرنگاران، افزود: برگزاری نمایشگاه تجسم هنر را داشتیم و آثار ۱٠ هنرمند به بخش «تجسم هنر» راه یافت.

خاک نژاد اظهار کرد: آثار این هنرمندان از روز شنبه و با افتتاح نمایشگاه در معرض نمایش علاقمندان قرار گرفت.

وی افزود: در گچساران، بهمئی و دهدشت ساختار نمایشگاهی داریم و آثار، پس از شش روز یاسوج، در این شهرستان‌ها به نمایش گذاشته می‌شود.

خاک نژاد با اشاره به جشنواره هنرهای تجسمی فجر، اظهار کرد: در محور بخش «طوبی زرین» جشنواره ملی تجسمی فجر، آثار پنج هنرمند از استان به این محور مهم راه یافت.

کد مطلب 6012895

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