به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام «سید ابراهیم رییسی» رییس‌جمهور کشورمان صبح امروز شنبه در بدو ورود به محل برگزاری مراسم گرامیداشت روز ملی فناوری فضایی از نمایشگاه آخرین دستاوردهای صنعت فضایی کشور بازدید کرد و با توضیحات دست‌اندرکاران از جزییات آخرین توانمندی‌های فضایی کشور مطلع شد.

در این نمایشگاه آخرین فعالیت‌های حوزه فضایی و ماهواره ظفر ۲، نمونه پروازی ماهواره ناهید ۲ و نمونه پروازی بلوک انتقال مداری سامان ۱ به عنوان آخرین دستاوردهای حوزه فضایی کشور معرفی شدند.

بنابر این گزارش، در کمتر از یک هفته گذشته ماهواره «مهدا» و دو محموله فضایی توسط ماهواره‌بر «سیمرغ» در مدار ۴۵۰ کیلومتر از سطح زمین قرار گرفتند.

این مدار بیضوی دارای کمینه ارتفاع ۴۵۰ و بیشینه ارتفاع حدود ۱۱۰۰ کیلومتر است.

چند روز قبل از آن نیز ماهواره‌بر «قائم» ۱۰۰ توانست ماهواره «ثریا» را در مدار ۷۵۰ کیلومتری قرار دهد که یک رکورد به شمار می‌رود.

ماهواره‌های مهدا و ثریا هر دو ساخته پژوهشگاه فضایی ایران هستند.