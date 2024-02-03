  1. سیاست
  2. دولت
۱۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۱:۵۵

رییس‌جمهور از نمایشگاه دستاوردهای فضایی کشور بازدید کرد

رییس‌جمهور از نمایشگاه دستاوردهای فضایی کشور بازدید کرد

رییس‌جمهور کشورمان در حاشیه مراسم گرامیداشت روز ملی فناوری فضایی کشور، از نمایشگاه توانمندی‌ها و آخرین دستاوردهای فضایی کشور بازدید به عمل آورد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام «سید ابراهیم رییسی» رییس‌جمهور کشورمان صبح امروز شنبه در بدو ورود به محل برگزاری مراسم گرامیداشت روز ملی فناوری فضایی از نمایشگاه آخرین دستاوردهای صنعت فضایی کشور بازدید کرد و با توضیحات دست‌اندرکاران از جزییات آخرین توانمندی‌های فضایی کشور مطلع شد.

در این نمایشگاه آخرین فعالیت‌های حوزه فضایی و ماهواره ظفر ۲، نمونه پروازی ماهواره ناهید ۲ و نمونه پروازی بلوک انتقال مداری سامان ۱ به عنوان آخرین دستاوردهای حوزه فضایی کشور معرفی شدند.

بنابر این گزارش، در کمتر از یک هفته گذشته ماهواره «مهدا» و دو محموله فضایی توسط ماهواره‌بر «سیمرغ» در مدار ۴۵۰ کیلومتر از سطح زمین قرار گرفتند.

این مدار بیضوی دارای کمینه ارتفاع ۴۵۰ و بیشینه ارتفاع حدود ۱۱۰۰ کیلومتر است.

چند روز قبل از آن نیز ماهواره‌بر «قائم» ۱۰۰ توانست ماهواره «ثریا» را در مدار ۷۵۰ کیلومتری قرار دهد که یک رکورد به شمار می‌رود.

ماهواره‌های مهدا و ثریا هر دو ساخته پژوهشگاه فضایی ایران هستند.

کد مطلب 6012901
نفیسه عبدالهی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها