تظاهرات گسترده در نیویورکِ آمریکا در حمایت از غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، هزاران نفر از مردم آمریکا با تجمع در خیابان‌های شهر نیویورک و دانشگاه «کلمبیا» اعتراض خود را نسبت به نسل‌کشی مردم فلسطین در نوار غزه اعلام کردند و خواستار توقف فوری جنگ شدند.

تظاهرات‌کنندگان با در دست داشتن پرچم فلسطین و انداختن چفیه روی دوش خود و سر دادن شعار، حمایت دولت آمریکا از رژیم اشغالگر را محکوم کردند.

در این تظاهرات گروه های یهودی مخالف رژیم صهیونیستی نیز برای حمایت از مردم غزه مشارکت کردند.

تصاویر منتشرشده در فضای مجازی برخورد خشونت آمیز پلیس آمریکا با تظاهرات کنندگان و درگیری و بازداشت شماری از آنها را نشان می دهد.

هفته پیش نیز هزاران نفر از مردم آمریکا در منطقه برانکسِ شهر نیویورک به خیابان‌ها آمدند و علیه جنایت‌های رژیم صهیونیستی در نوار غزه شعار سر دادند و خواستار توقف فوری جنگ علیه مردم فلسطین در غزه شدند.

این تظاهرات با عنوان «سیل برانکس برای غزه» برگزار شد که سازمان «در دوران زندگی ما» آن را برگزار کرد؛ این سازمان از آغاز حمله رژیم صهیونیستی به نوار غزه، به صورت منظم رویدادهایی در حمایت از مردم فلسطین در سراسر شهر نیویورک برگزار می‌کند.







