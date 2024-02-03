افتتاح بیش از ۱۰۰ طرح عمرانی و خدماتی در تالش

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر شنبه همزمان با سومین روز از دهه فجر ۱۰۴ طرح عمرانی بخش مرکزی با اعتباری بالغ بر ۱۴۳ میلیارد ۹۰ میلیون تومان به صورت تجمیعی در یک مجتمع گردشگری افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

«ایرج مؤذن» سرپرست فرمانداری تالش در آئین افتتاح این برنامه‌ها اظهار کرد: این دهه فرصت مناسبی برای بیان دستاوردهای دولت به مردم است.

وی با بیان اینکه بیشتر اقدامات انجام شده دولت در محرومیت زدایی روستاها بوده که تلاش ما در جهت رضایتمندی مردم است، افزود: تکمیل پروژه‌های نیمه تمام عمرانی نیز در دستور کار قرار دارد.

مؤذن به طرح‌های مورد بهره برداری بخش مرکزی شهرستان تالش اشاره کرد و گفت: ۶۰ طرح شامل احداث کانال‌های آب‌های سطحی، تعریض و شن‌ریزی معابر، روشنایی معابر، نصب دوربین مداربسته مربوط به بخشداری و دهیاری‌های بخش مرکزی با اعتباری بالغ بر ۱۶ میلیارد و ۹۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، بهره‌برداری طرح آسفالت معابر شهری، بتن‌ریزی سطح شهر، احداث پارک، جدول گذاری، اجرای کانیو در سطح شهر توسط شهرداری با اعتباری بالغ بر ۹ میلیارد و ۳۷۰ میلیون تومان بوده است.

وی ادامه داد: بهره‌برداری از سورتینگ برنج در روستای قروق با محوریت جهاد کشاورزی و صندوق کارآفرین امید با اعتبار ۱۰ میلیارد و ۳۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، افتتاح مجتمع گردشگری در روستای راهنما محله مربوط به اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری تالش با اعتبار ۶ میلیارد تومان، بهره‌برداری از ۳ طرح روکش آسفالت محور تالش به آق اولر فاز ۲ راه روستایی ریک و احداث دیوار ضامن گابیونی محور تالش آق اولر در دو نقطه با اعتبار بالغ بر ۱۵ میلیارد تومان توسط اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای بخشی دیگر از این افتتاحیه‌ها بوده است.

مؤذن اضافه کرد: افتتاح آسفالت معابر روستای اوله کری با اعتبار ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تپسط بنیاد مسکن تالش، افتتاح دو طرح تعمیر و تجهیز ورزشگاه پوریای ولی و سالن تخصصی تخصصی کشتی با اعتبار ۸ میلیارد ۵۰۰ میلیون تومان توسط اداره ورزش و جوانان، افتتاح پاسگاه محیط بانی جوکندان با اعتبار یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان، بهره‌برداری از ۲۳ پروژه امور توزیع برق شامل نصب ترانس احداث کابل خود نگه دار با اعتبار ۸ میلیارد و ۲۷۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، افتتاح حفر و تجهیز و راه‌اندازی اجرای خط انتقال مجتمع آبرسانی ریک اداره آب و فاضلاب با اعتبار ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، نصب دکل و احداث یک سایت در روستای کوهستانی لرو لورون ۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان توسط اداره کل ارتباطات و فناوری گیلان، تسهیلات بلاعوض جهت احداث ۴۴ واحد مسکونی اداره بهزیستی با اعتبار ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان و تسهیلات بلاعوض اشتغال زایی در قالب ۸۳ طرح ویژه مددجویان بهزیستی با اعتبار ۸ میلیارد و ۳۷۵ میلیون تومان، تسهیلات بلاعوض کمیته امداد جهت احداث ۱۴ واحد مسکونی با اعتبار ۴ میلیارد و ۵۸۰ میلیون تومان و تسهیلات اشتغال زایی در قالب ۲۹۹ طرح ویژه مددجویان کمیته امداد با اعتبار ۳ میلیارد و ۷۹۵ میلیون تومان پروژه‌های مورد افتتاح تالش بوده است.

گفتنی است، ۳ طرح دو طرح گازرسانی در قالب خوشه مریان روستاهای لر، کسمجان، قلعه چال، شیله وشت، سیناهونی، سیله سر، زربیل و وزنه سر و خوشه بسک؛ لیر، لواده، رسمجی، پشته هیر، ویزا دشت و بسک با اعتباری بالغ بر ۹ میلیارد و ۴۶۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و افتتاح مدرسه نواب صفوی تالش توسط نوسازی توسعه و تجهیزات مدارس استان گیلان با اعتبار یک میلیارد و ۲۰۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان با حضور استاندار گیلان افتتاح خواهد شد.