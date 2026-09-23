به گزارش خبرنگار مهر، رضا جمشیدی سهساری، فرماندار تالش، صبح چهارشنبه به همراه شهرام امانی مریان، بخشدار مرکزی و شهردار تالش با حضور در مدرسه عشایری روستای زربیل، زنگ آغاز سال تحصیلی را برای هفت دانشآموز این مدرسه به صدا درآوردند.
آغاز سال تحصیلی در این مدرسه عشایری، حالوهوای متفاوتی داشت؛ چراکه این مدرسه محل خدمت زندهیاد کسری طول گیلانی، معلم فداکاری بود که دو سال پیش هنگام بازگشت به محل خدمت خود در سانحه رانندگی جان باخت و نامش در حافظه مردم منطقه و جامعه فرهنگی تالش ماندگار شد.
حضور مسئولان شهرستان در مدرسه زربیل و نواختن زنگ مهر در کنار هفت دانشآموز این مدرسه، بار دیگر اهمیت توجه به آموزش و پرورش در مناطق روستایی و عشایری را یادآور شد؛ مناطقی که دسترسی به امکانات آموزشی مناسب در آنها نقش مهمی در ماندگاری جمعیت و توسعه پایدار دارد.
توسعه زیرساختهای روستایی، توجه به اقتصاد و معیشت روستاییان و عشایر و فراهم کردن فرصتهای برابر آموزشی برای دانشآموزان مناطق کمتر برخوردار، از محورهای مورد تأکید مدیریت اجرایی استان و شهرستان عنوان شده است.
مدرسه روستای زربیل در حالی سال تحصیلی جدید را آغاز کرد که یاد و خاطره معلم فداکار این مدرسه همچنان در ذهن دانشآموزان و اهالی منطقه زنده است؛ معلمی که نامش با خدمت در مناطق روستایی و عشایری گره خورده است.
روستاها از ظرفیتهای مهم توسعه پایدار به شمار میروند و توجه به زیرساختهایی همچون آموزش، راه، آب، بهداشت و اقتصاد روستایی میتواند زمینه ماندگاری جمعیت و شکوفایی ظرفیتهای بومی را فراهم کند.
زنگ مهر در زربیل امسال تنها آغاز یک سال تحصیلی نبود؛ بلکه فرصتی برای گرامیداشت یاد یک معلم فداکار و یادآوری این حقیقت بود که دانشآموزان مناطق روستایی و عشایری نیز باید از فرصتهای برابر برای تحصیل و ساختن آینده خود برخوردار باشند.
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