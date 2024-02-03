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۱۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۵:۲۰

معاون اداره کل هواشناسی اصفهان:

موج بارشی جدید دوشنبه وارد اصفهان می‌شود

موج بارشی جدید دوشنبه وارد اصفهان می‌شود

اصفهان- معاون اداره کل هواشناسی استان اصفهان از گذر موج ناپایدار بارش‌زا اواسط روز دوشنبه ۱۶ بهمن خبرداد و گفت: فعالیت این موج بیشتر مناطق به ویژه نیمه غرب استان را در بر می‌گیرد.

نوید حاجی بابایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه جو پایداری طی دو روز آینده در استان حاکم خواهد بود، اظهار کرد: آسمان بیشتر مناطق صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد پیش بینی می‌شود.

وی اضافه کرد: از اواسط روز دوشنبه (۱۶ بهمن) به سبب گذر موج ناپایداری از استان، افزایش ابر و وزش باد در بیشتر مناطق به ویژه مناطق غربی افزایش می‌یابد و همچنین طی این روز شرایط برای بارش پراکنده برف موقتی نیز وجود دارد.

معاون توسعه و پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان با اشاره به اینکه کمینه دمای استان طی ۲۴ ساعت پیش رو بین ۲ تا سه درجه کاهش می‌یابد، گفت: بیشینه دمای هوای کلان‌شهر اصفهان در گرم‌ترین ساعات امروز به ۱۰ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه آن بامداد فردا به سه درجه سلسیوس زیر صفر می‌رسد.

به گفته حاجی‌بابایی، فریدون‌شهر و بوئین میاندشت به ترتیب با کمینه دمای ۱۰ و ۱۲ درجه سلسیوس زیر صفر و خور و بیابانک با بیشینه دمای ۱۲ درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب سردترین و گرم‌ترین نقاط استان پیش‌بینی می‌شود.

وی همچنین به بارش‌های روز جمعه در سطح استان اشاره کرد و گفت: بیشترین میانگین بارشی ثبت شده در ایستگاه‌های هواشناسی طی ۲۴ ساعت اخیر از نائین با ۱.۳ میلیمتر، اردستان هفت دهم میلیمتر، فریدون‌شهر چهار دهم میلیمتر (۱۲ سانتیمتر ارتفاع برف) و سمیرم هفت سانتیمتر برف بوده است.

کد مطلب 6013131

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    نظرات

    • IR ۲۲:۱۴ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۴
      4 0
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      خدا را شکر ..امید وارم باز هم اصفهان مون آباد بشد و باران و برف ببارد ..به امید خدا
    • IR ۰۱:۱۰ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
      5 1
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      چرا چرت و پرت میگید روستای ما بنام دماب۴۰سانتی متر برف اومد
      • مرتضی‌ IR ۱۱:۳۷ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
        4 2
        رهنان هم برف سنگینی اومد حدود 35 سانت

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