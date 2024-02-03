نوید حاجی بابایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه جو پایداری طی دو روز آینده در استان حاکم خواهد بود، اظهار کرد: آسمان بیشتر مناطق صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد پیش بینی می‌شود.

وی اضافه کرد: از اواسط روز دوشنبه (۱۶ بهمن) به سبب گذر موج ناپایداری از استان، افزایش ابر و وزش باد در بیشتر مناطق به ویژه مناطق غربی افزایش می‌یابد و همچنین طی این روز شرایط برای بارش پراکنده برف موقتی نیز وجود دارد.

معاون توسعه و پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان با اشاره به اینکه کمینه دمای استان طی ۲۴ ساعت پیش رو بین ۲ تا سه درجه کاهش می‌یابد، گفت: بیشینه دمای هوای کلان‌شهر اصفهان در گرم‌ترین ساعات امروز به ۱۰ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه آن بامداد فردا به سه درجه سلسیوس زیر صفر می‌رسد.

به گفته حاجی‌بابایی، فریدون‌شهر و بوئین میاندشت به ترتیب با کمینه دمای ۱۰ و ۱۲ درجه سلسیوس زیر صفر و خور و بیابانک با بیشینه دمای ۱۲ درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب سردترین و گرم‌ترین نقاط استان پیش‌بینی می‌شود.

وی همچنین به بارش‌های روز جمعه در سطح استان اشاره کرد و گفت: بیشترین میانگین بارشی ثبت شده در ایستگاه‌های هواشناسی طی ۲۴ ساعت اخیر از نائین با ۱.۳ میلیمتر، اردستان هفت دهم میلیمتر، فریدون‌شهر چهار دهم میلیمتر (۱۲ سانتیمتر ارتفاع برف) و سمیرم هفت سانتیمتر برف بوده است.