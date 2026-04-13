مناطق امامزاده علی(ع) و وزگ پربارش ترین ها در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی بهرهمند افزود: طی بارشهای اخیر در نقاط مختلف استان کهگیلویه و بویراحمد، تاکنون بیشترین میزان بارش در امامزاده علی با ۵۲ میلیمتر، وزگ با ۵۱ میلیمتر و لوداب با ۵۱ میلیمتر ثبت شده است.
وی اظهار کرد: سایر مناطق استان نیز بارشهای قابل توجهی را تجربه کردهاند؛ از جمله دلی خمسیر ۴۴، شاه بهرام ۴۷، تنگ سرخ ۴۴، کالوس ۴۲، دشتروم ۴۱، ستنگان و گنجگون ۴۰ میلیمتر.
رئیس مرکز پیشبینی اداره کل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد: در شهر یاسوج نیز فرودگاه و دولتآباد هر کدام ۳۷.۵ میلیمتر بارش دریافت کردهاند.
وی یادآور شد: همچنین مناطقی مانند ممبی، سرفاریاب و دیل با ۳۷ میلیمتر، منصورخانی کاکان ۳۶ میلیمتر و امامزاده پهلوان ۳۵ میلیمتر گزارش شده است.
بهره مند تصریح کرد: برخی مناطق جنوبی و غربی استان مانند تنگ تامرادی و سرآب ننیز کمترین میزان بارندگی را با ۹ و ۶ میلیمتر تجربه کردهاند.
وی در پایان تاکید کرد که شهروندان باید نسبت به احتمال جاری شدن روانآبها و لغزندگی جادهها در مناطق کوهستانی و پربارش، هوشیار باشند و توصیههای ایمنی را رعایت کنند.
نظر شما