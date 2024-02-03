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۱۴ بهمن ۱۴۰۲، ۸:۳۸

ارتش روسیه: ۴ حمله نیروهای اوکراینی در «دونتسک» دفع شد

ارتش روسیه: ۴ حمله نیروهای اوکراینی در «دونتسک» دفع شد

رسانه‌های روسی اعلام کردند که نیروهای ارتش این کشور در منطقه دونتسک، ۴ حمله جدید ارتش اوکراین را دفع کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «الکساندر گوردیف» مدیر مرکز مطبوعاتی نیروهای وستوک ارتش روسیه امروز شنبه اعلام کرد که نیروهای ارتش روسیه ۴ حمله نیروهای ارتش کی یف در دونتسک را دفع کردند.


مدیر مرکز مطبوعاتی نیروهای وستوک ارتش روسیه در بیانیه‌ای به اسپوتنیک گفت که یگان‌های گروه نیروهای وستوک به انجام مأموریت‌های رزمی در مسیر جنوب دونتسک ادامه می‌دهند.


گوردیف افزود: حملات ارتش روسیه به استحکامات و مناطقی که نیروی انسانی در تیپ ۵۸ پیاده مکانیزه و تیپ ۱۲۷ دفاع منطقه ای در منطقه اوروژینی متمرکز شده است، برخورد کردند.

روز گذشته هم وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که نیروهای روسی موفق به بهبود مواضع خود در دونتسک شده اند. بنا به اعلام وزارت دفاع روسیه، نیروهای روسی دو حمله نیروهای مسلح اوکراین را در این منطقه دفع کردند

کد مطلب 6012630

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