روسیه ۴۱ حمله نیروهای اوکراین را دفع کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه امروز شنبه در بیانیه ای در خصوص روند ادامه عملیات ویژه روسیه در اوکراین در هفته گذشته اعلام کرد: در محور کوپیانسک، نیروهای مسلح روسیه ۴۱ حمله نیروهای اوکراینی را دفع کردند.
وزارت دفاع روسیه در این خصوص می افزاید: نیروهای مسلح روسیه ۳۷ حمله به مراکز تصمیم گیری، تاسیسات مجتمع نظامی- صنعتی و زرادخانه های کی یف انجام دادند؛ اهداف محقق شد.
بیانیه مذکور در ادامه اضافه میکند: در محور کوپیانسک نیروهای مسلح اوکراین بیش از ۷۵۰ نظامی خود را از دست دادند. در محور دونتسک، واحدهای گروه نیروهای جنوب، وضعیت در امتداد خط مقدم را بهبود بخشیدند و ۲۲ حمله دشمن را هم دفع کردند.
این بیانیه در ادامه میافزاید: در محور کراسنولیمانسک طی هفته گذشته، ۱۹ حمله دفع شد و حدود ۱۸۲۵ سرباز دشمن کشته و زخمی شدند. در محور دونتسک تلفات نیروهای مسلح اوکراین به بیش از ۲۲۴۵ نیروی نظامی رسید. در محور دونتسک جنوبی تلفات دشمن به ۷۳۵ نیروی نظامی رسید.
ضدحملات ارتش اوکراین که از ماهها پیش مقامات و رسانه های غربی و اوکراینی با آبوتاب فراوان وعده آن را داده بودند، سرانجام ۴ ژوئن (۱۴ خرداد) بیسروصدا و بدون اعلام رسمی در محورهای مختلف آغاز شد و بنا بر گزارشها، نیروهای اوکراینی نه تنها تاکنون موفق به شکست خطوط دفاعی ارتش روسیه و پیشروی چشمگیری نشدهاند، بلکه حجم زیادی از تجهیزات نظامی مدرن اهدایی غربیها نیز در این ضدحملات نابود شده یا سالم به تصرف نیروهای ارتش روسیه درآمده است.
ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهور اوکراین تا پیش از این مدام تاکید میکرد ارتش اوکراین عزم خود را جزم کرده که در ضدحملات بهاره، نهتنها مناطق شرقی ازدسترفته را از روسیه پس بگیرد، بلکه آخرین سرباز روسها را نیز از شبهجزیره کریمه که در سال ۲۰۱۴ پس از برگزاری همهپرسی به خاک روسیه الحاق شد، اخراج کند؛ اما خبرهای میدان جنگ تاکنون چشمانداز روشنی را پیش چشم زلنسکی و غربیها قرار نداده است.
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