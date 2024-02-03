به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه اعلام کرد که تجهیز تسلیحاتی اوکراین از سوی آمریکا بر عملیات نظامی ویژه روسیه بی‌تاثیر است.

«دیمیتری پسکوف» روز شنبه اعلام کرد که تجهیزاتی که واشنگتن در اختیار رژیم کی یف قرار می دهد، به هیچ وجه بر روند یا نتایج عملیات نظامی ویژه تأثیر نمی گذارد، بلکه فقط اوضاع را برای خود اوکراینی ها بدتر می کند.

سخنگوی ریاست جمهوری روسیه در واکنش به اظهارات «ویکتوریا نولند» معاون وزیر امور خارجه آمریکا در امور سیاسی درباره غافلگیری روسیه در میدان نبرد، افزود که آمریکا به عنوان یک شرکت کننده مستقیم در این درگیری، میزان دخالت مستقیم خود را در این درگیری حفظ و افزایش می دهد و همچنان به تحریک رژیم کی یف برای ادامه جنگ ادامه می دهد.

پسکوف تاکید کرد که آمریکایی‌ها اوضاع را برای اوکراینی‌ها بدترمی‌کنند، آنها این کار را می‌کنند تا اوکراینی‌های بیشتری بمیرند. این آمریکایی‌ها هستند که این کار را می‌کنند و آنها (اوکراینی ها) باید متوجه این موضوع باشند.

سخنگوی کرملین تاکید کرد که آمریکا اکنون بار مالی جنگ اوکراین را بر روی دوش اروپایی ها منتقل کرده است. اروپایی‌ها قبلاً متعهد به پرداخت ۵۰ میلیارد یورو شدند. به گفته پسکوف، تلاش آمریکا بر این است که خود هزینه ای نپردازد و تنها کسب درآمد کند.