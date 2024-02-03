به گزارش خبرگزاری مهر، ‌رسانه‌های روسیه و ترکیه از سفر رسمی آتی ولادیمیر پوتین رییس جمهور روسیه به ترکیه حرف می‌زنند.

بر اساس اخبار منتشر شده در روزنامه‌های ترکیه، انتظار می‌رود در ۱۲ فوریه سال جدید پوتین به این کشور سفر کند.

‌ پس از آغاز عملیات نظامی ویژه روسیه در اوکراین و رویارویی با ناتو، این اولین سفر رییس جمهور روسیه به یکی از کشورهای عضو ناتو خواهد بود.

اردوغان یکی از معدود سیاستمدارانی است که هم با غرب و هم با مقامات کی‌یف و مسکو گفت‌وگوی مستقیم دارد.

گفته می‌شود با توجه به ناکامی‌های نیروهای مسلح اوکراین در تابستان و پاییز در جریان حمله متقابل و همچنین وجود بحران در تشکیلات نظامی-سیاسی کی‌یف و کاهش قابل توجه کمک‌های مالی و نظامی-فنی غرب، امکان پذیرش گفت‌وگو از طرف مقامات اوکراینی وجود دارد و ترکیه در این بین می‌تواند نقش موثرتری ایفا کند.

مسکو همیشه به سمت رویکردهای دیپلماتیک برای حل و فصل بحران‌ها متمایل بوده است و مقامات ترکیه بارها نگرش غرب به روسیه را در بالاترین سطوح نادرست توصیف کرده‌اند و حال این اتفاق می‌تواند نقش ترکیه به عنوان یک میانجی در بحران اوکراین را پررنگ‌تر کند.

بنابراین، آنکارا احتمالاً به میانجی تبدیل خواهد شد که قادر به از سرگیری گفت‌وگوها و آغاز روند حل و فصل بحران اوکراین خواهد بود. میانجیگری در این سطح به اردوغان اجازه می‌دهد تا موقعیت خود را در داخل و در میان کشورهای عضو ناتو تقویت کند.

به طور کلی، روابط روسیه و ترکیه همچنان پیچیده و چندوجهی است و ماهیت آنها تا حد زیادی توسط منافع و استراتژی‌های سیاست خارجی هر دو کشور تعیین می‌شود. دو کشور متعهد به همکاری در زمینه‌های مختلف و ارتقای روابط سودمند متقابل بر اساس احترام و درک متقابل هستند. بنابراین سفر پوتین به ترکیه و دیدار وی با اردوغان به توسعه گفت‌وگو بین دو کشور شتاب مثبت خواهد داد.