به گزارش خبرنگار مهر، سیدمهدی سیدیننیا ظهر شنبه در نشست خبری چهاردهمین نشست خبری جشنواره فیلم فجر استان اصفهان اظهار کرد: امسال از ۲۲ فیلم (بخش سودای سیمرغ) منتخب ۱۶ مورد آن به طور قطعی در سینماهای اصفهان اکران خواهد شد؛ اما در تلاش هستیم با مذاکراتی ۶ فیلم دیگر را هم به اصفهان بیاوریم تا مردم از همه فیلمها بهره ببرند.
وی افزود: فیلمهای جشنواره فجر از ۱۶ تا ۲۳ بهمن ماه در سینماهای فلسطین، سپاهان و ساحل اکران میشود که اگر تعداد فیلمها افزایش یافت یک سانس به زمان آن اضافه خواهد شد و اکرانها از ساعت ۱۴ برگزار خواهد شد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان خاطر نشان کرد: امسال هر روز جشنواره به نام هفت شهید انقلاب اسلامی اصفهان با عنوان شهید محمود روزبهنیا، شهیده زهرا زندیزاده، شهید حسین معصومی، شهید اصغر نوری، شهید محمدحسین قیصریان، شهید مهرداد صبوریان و شهید رسول باطنی نامگذاری شده است.
وی ادامه داد: فیلم از بخش نگاه نو که جزو سودای سیمرغ نیست به جشنواره اضافه شده تا جمعاً بتوانیم ۳۳ فیلم را در اصفهان برای اکران داشته باشیم. یک بخشی از سینما فلسطین ویژه هنرمندان و سینماگران در نظر گرفته شده تا بتوانیم در خدمت همه خبرنگاران و هنرمندان باشیم و با برنامههای دیگر تداخل پیدا نکند.
سیدین نیا با بیان اینکه یکی از سالنهای فرشچیان در اختیار ارشاد است، ادامه داد: تصمیم داریم آن را ویژه خبرنگاران و خانوادههایشان قرار دهیم تا به صورت رایگان برای تماشای فیلمها حضور پیدا کنند.
استقرار کمیته پیشکسوتان سینما در حاشیه اکران
رضا دهقانی نیز در این نشست اظهار کرد: این رویداد همزمان با اکران فیلمهای جشنواره در سینماهای ساحل، فلسطین و سپاهان در گذر تاریخی چهارباغ با هدف شناسایی و ساماندهی استعدادهای برتر بازیگری اجرا میشود.
وی افزود: امسال در بخش جنبی جشنواره نیز هفت کارگاه آموزشی با حضور استادان برجسته سینما برگزار میشود.
دبیر چهاردهمین جشنواره فیلم فجر استان اصفهان خاطر نشان کرد: کُمیته پیشکسوتان نیز از دیگر رویدادهای پیش بینی شده در جشنواره است که شناسایی سینماگران پیشکسوت استان و دعوت از آنها برای تماشای فیلمهای جشنواره در سالنهای سینما را بر عهده دارد.
دهقان گفت: امسال در بخش جنبی جشنواره نیز هفت کارگاه آموزشی با حضور استادان برجسته سینما برگزار میشود.
وی افزود: امسال در بخش «سودای سیمرغ» ۱۶ فیلم در سینماهای اصفهان اکران خواهد شد که از این تعداد چهار فیلم بلند داستانی و مُستند و بقیه فیلمهای کوتاه و نیمهبلند است.
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