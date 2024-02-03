سفارت افغانستان در ازبکستان به نماینده طالبان واگذار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، وزارت خارجه دولت موقت طالبان در افغانستان امروز شنبه اعلام کرد که سفارت کابل در ازبکستان به دیپلمات این گروه واگذار شده است.

بر اساس اعلام این گروه، سرپرستی سفارت افغانستان در تاشکند پایتخت ازبکستان به کاردار طالبان سپرده شده است.

بر این اساس، ازبکستان سفارت افغانستان در تاشکند را به مغفورالله شهاب پسر شهاب‌الدین دلاور سرپرست سابق وزارت معادن و فلزات افغانستان واگذار کرد.

به گزارش طلوع نیوز، مغفورالله شهاب، در برنامه‌ ای که همه کارکنان سفارت افغانستان در تاشکند در آن حضور داشتند، روند عهده‌ دار شدن مسوولیت سفارت را تنها تبدیل وظیفه خواند و گفت: اختلاف‌ ها میان طالبان و دیگران وجود دارد، اما این اختلاف‌ ها باید داخلی باشد.

این در حالیست که تا پیش از این، احمد خالد علمی مسوولیت سفارت افغانستان در تاشکند را برعهده داشت.