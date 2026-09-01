پلمب ۹۳ واحد صنفی متخلف در لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، قهرمان شاهی در سخنانی از رسیدگی به هزاران پرونده تخلف و انجام بیش از ۱۵ هزار مورد بازرسی میدانی در پنجماهه نخست سال جاری خبر داد و بر عزم قاطع این اداره کل در صیانت از معیشت مردم ثبات بازار و برخورد بیاغماض با اخلالگران اقتصادی تأکید کرد.
وی با اشاره به عملکرد این اداره کل از ابتدای فروردین تا پایان مردادماه، گفت: این اداره کل با بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای قانونی و نظارتی اقدامات قاطعی را در حوزههای کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز و بهداشت، دارو و درمان به اجرا گذاشته است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان با اشاره به انجام ۱۵ هزار و ۵۶۷ مورد بازرسی میدانی از واحدهای صنفی و تولیدی در سطح استان در این مدت، عنوان کرد: اعزام دو هزار و ۴۱۵ اکیپ گشت مشترک با حضور دستگاههای ناظر جهت پایش دقیق بازار، برخورد با تخلفات و اجرای احکام، رسیدگی و مختومه شدن بخش عمدهای از پروندههای ورودی در حوزههای تخصصی، پلمب و نصب پارچه تخلف برای ۹۳ واحد صنفی متخلف که اقدام به تضییع حقوق شهروندان کرده بودند از جمله اقدامات صورتگرفته بوده است.
شاهی همچنین از نظارت ویژه بر زنجیره تأمین کالاهای اساسی و نانواییها جهت جلوگیری از کمفروشی و عرضه خارج از شبکه، تسریع در روند رسیدگی به پروندههای احتکار و گرانفروشی باهدف بازگرداندن آرامش به بازار، خبر داد و افزود: اداره کل تعزیرات حکومتی استان لرستان با تأکید بر سیاستهای دولت چهاردهم و باتکیهبر عدالتمحوری و قانونمداری با هرگونه اخلال در نظام اقتصادی و معیشت مردم بدون اغماض برخورد خواهد کرد.
وی بیان داشت: از شهروندان عزیز درخواست میشود در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی، مراتب را جهت پیگیری فوری با سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی و ۱۲۴ سازمان صمت گزارش کنند.
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