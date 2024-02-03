گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم مولایی، دبیر اجرایی بیستمین کنفرانس بین‌المللی روابط‌عمومی ایران، درباره این کتاب گفت: «کتاب «هوش مصنوعی مولد؛ آینده روابط‌عمومی ایران» در دو بخش تدوین شده است. بخش اول به بررسی مفهوم هوش مصنوعی مولد و کاربردهای آن در روابط‌عمومی، و چالش‌ها و فرصت‌های استفاده از هوش مصنوعی مولد در روابط‌عمومی می‌پردازد. بخش دوم نیز به یافته‌های نظرسنجی «بررسی وضعیت هوش مصنوعی در روابط‌عمومی ایران» اختصاص دارد.»

وی در ادامه افزود: «هوش مصنوعی مولد یکی از فناوری‌های نوظهوری است که در سال‌های اخیر تأثیر قابل‌توجهی بر روابط‌عمومی داشته است. این فناوری می‌تواند به بهبود کارایی و اثربخشی روابط‌عمومی کمک کند و به روابط‌عمومی‌ها کمک کند تا با چالش‌های جدیدی که در عصر دیجیتال با آن‌ها مواجه هستند، مقابله کنند.»

مولایی در پایان صحبت‌هایش خاطرنشان کرد: «کتاب «هوش مصنوعی مولد؛ آینده روابط‌عمومی ایران» به‌صورت جامع و کاربردی به بررسی این فناوری می‌پردازد. این کتاب منبعی ارزشمند برای متخصصان روابط‌عمومی و دانشجویان این رشته است.»

شایان‌ذکر است که کتاب «هوش مصنوعی مولد؛ آینده روابط‌عمومی ایران» به همراه دیدگاه پرفسور علی‌اکبر جلالی، پدر علم فناوری اطلاعات ایران، منتشر می‌شود.