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۱۴ بهمن ۱۴۰۲، ۲۰:۱۸

کتاب «هوش مصنوعی مولد؛ آینده روابط‌عمومی ایران» رونمایی می‌شود

کتاب «هوش مصنوعی مولد؛ آینده روابط‌عمومی ایران» رونمایی می‌شود

تبریز-کتاب «هوش مصنوعی مولد؛ آینده روابط‌عمومی ایران» با مدیریت مهدی باقریان و ابراهیم مولائی، در اختتامیه بیستمین کنفرانس بین‌المللی روابط‌عمومی ایران، رونمایی می‌شود.

گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم مولایی، دبیر اجرایی بیستمین کنفرانس بین‌المللی روابط‌عمومی ایران، درباره این کتاب گفت: «کتاب «هوش مصنوعی مولد؛ آینده روابط‌عمومی ایران» در دو بخش تدوین شده است. بخش اول به بررسی مفهوم هوش مصنوعی مولد و کاربردهای آن در روابط‌عمومی، و چالش‌ها و فرصت‌های استفاده از هوش مصنوعی مولد در روابط‌عمومی می‌پردازد. بخش دوم نیز به یافته‌های نظرسنجی «بررسی وضعیت هوش مصنوعی در روابط‌عمومی ایران» اختصاص دارد.»

وی در ادامه افزود: «هوش مصنوعی مولد یکی از فناوری‌های نوظهوری است که در سال‌های اخیر تأثیر قابل‌توجهی بر روابط‌عمومی داشته است. این فناوری می‌تواند به بهبود کارایی و اثربخشی روابط‌عمومی کمک کند و به روابط‌عمومی‌ها کمک کند تا با چالش‌های جدیدی که در عصر دیجیتال با آن‌ها مواجه هستند، مقابله کنند.»

مولایی در پایان صحبت‌هایش خاطرنشان کرد: «کتاب «هوش مصنوعی مولد؛ آینده روابط‌عمومی ایران» به‌صورت جامع و کاربردی به بررسی این فناوری می‌پردازد. این کتاب منبعی ارزشمند برای متخصصان روابط‌عمومی و دانشجویان این رشته است.»

شایان‌ذکر است که کتاب «هوش مصنوعی مولد؛ آینده روابط‌عمومی ایران» به همراه دیدگاه پرفسور علی‌اکبر جلالی، پدر علم فناوری اطلاعات ایران، منتشر می‌شود.

کد مطلب 6013484

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