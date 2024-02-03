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۱۴ بهمن ۱۴۰۲، ۲۲:۰۰

حمله اوکراین به یک پالایشگاه نفت در روسیه

حمله اوکراین به یک پالایشگاه نفت در روسیه

اوکراین امروز پالایشگاه «ولگوگراد» روسیه را با ۲ پهپاد هدف قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی یورو نیوز، اوکراین امروز شنبه پالایشگاه «ولگوگراد» (Volgograd) در روسیه را هدف حمله پهپادی خود قرار اد.

یک منبع آگاه در کی‌ یف ضمن اشاره به جزییات تازه‌ ترین حمله اوکراین به مواضع روسیه، به خبرگزاری رویترز گفت که در حمله بامداد امروز به یک تاسیسات فرآوری نفت در بزرگ ترین پالایشگاه جنوب روسیه، ۲ فروند پهپاد تهاجمی اوکراینی مورد استفاده قرار گرفتند.

مقامات محلی روسیه اعلام کردند که حریق ناشی از حملات پهپادی به پالایشگاه «ولگوگراد» مهار شده است.

این پالایشگاه متعلق به شرکت نفت «لواویل» (Lukoil) است.

هرچند این شرکت تا کنون هیچ اظهارنظر فوری در این رابطه نکرده است.

به گفته این منبع آگاه، عملیات مذکور از سوی «سرویس امنیتی اوکراین» (SBU) انجام شده است و به تاسیسات فرآوری اولیه نفت در این پالایشگاه آسیب رسانده است.

کد مطلب 6013520

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