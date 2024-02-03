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۱۴ بهمن ۱۴۰۲، ۲۲:۳۶

معاون استانداری ایلام:

۱۶ روستای چوار از نعمت آب آشامیدنی سالم بهره مند شدند

۱۶ روستای چوار از نعمت آب آشامیدنی سالم بهره مند شدند

ایلام-معاون توسعه‌ مدیریت و منابع استانداری ایلام گفت: ۱۶ روستای چوار از نعمت آب آشامیدنی سالم بهره مند شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر نجفی عصر روز شنبه ۱۴ بهمن‌ماه در آیین افتتاح پروژه‌های شرکت توزیع برق در شهرستان چوار، با اشاره به تلاش جبهه‌ی استکبار برای کم‌اهمیت جلوه‌دادن دستاوردهای دولت، گفت: ۲۲ میلیارد تومان در حوزه برق‌رسانی طی یک‌سال گذشته هزینه شده است که ضرورت دارد خدمات انجام شده دولت سیزدهم برای امیدآفرینی در جامعه تبیین شود.

وی در ادامه افزود: در همین شهرستان چوار قبل از انقلاب فقط چند ساعت در شب برق بود ولی در حال حاضر مناطق شهری و روستایی از نعمت برق برخوردارند و طبق گزارش مدیرعامل شرکت توزیع برق استان، بیش از ۶۰ مورد پنل سیار به عشایر تحویل شده است.

نجفی با اشاره به تاکیدات استاندار ایلام بر فعال شدن روابط‌عمومی دستگاه‌های اجرایی در راستای انعکاس دستاوردهای دولت، خاطرنشان کرد: روابط عمومی‌ها برای امیدآفرینی، خدمات انجام شده را با کمک اصحاب رسانه اطلاع‌رسانی کنند.

معاون استاندار ایلام اضافه کرد: با خدمت و کار جهادی به ۱۶ روستای بخش مرکزی چوار آب‌رسانی شد.

کد مطلب 6013550

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