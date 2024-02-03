به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا قاسمی‌فرزاد شامگاه شنبه در آئین بهره‌برداری از واحدهای نهضت ملی مسکن روستایی در شهرستان فامنین در گفت‌وگو با خبرنگار صداوسیمای مرکز همدان، گفت: در شهرستان فامنین در ایام‌الله دهه‌ی مبارک فجر ۵۵ پروژه افتتاح و به بهره‌برداری می‌رسد و عملیات اجرایی ۱۸ پروژه نیز با اعتبار ۱۳۴ میلیارد تومان آغاز می‌شود.

وی افزود: امروز شرکت تولیدی بتن با ظرفیت سالانه ۴۰ هزار تن در روستای نگارخاتون از توابع شهرستان فامنین به بهره‌برداری رسید.

استاندار همدان ادامه داد: سالن باستانی شهید رسول خلیلی که بیش از ۱۲ سال نیمه‌کاره بود، امروز در دولت مردمی و انقلابی ایران قوی با اعتبارات سفر رئیس‌جمهور محترم تکمیل شد و بهره‌برداری رسید.

وی اضافه کرد: یک واحد مسکن روستایی نیز در روستای زرقان شهرستان فامنین به نمایندگی از ۱۳۵ واحد مسکونی روستایی طرح نهضت ملی مسکن بهره‌برداری رسید.

قاسمی‌فرزاد گفت: ایام‌الله دهه‌ی مبارک فجر انقلاب‌اسلامی ۲ هزار و ۴۵۰ واحد مسکن روستایی در سراسر استان افتتاح شده و به بهره‌برداری می‌رسد.

وی تصریح کرد: به همت مدیران استانی و شهرستانی تلاش می‌کنیم در منطقه ویژه اقتصادی جهان‌آباد رونق اقتصادی شکل بگیرد.