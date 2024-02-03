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۱۴ بهمن ۱۴۰۲، ۲۳:۵۴

با هدف ارتقا کیفی نورپردازی در شهر میراث جهانی؛

امیرچقماق نگین یزد نورپردازی می‌شود

امیرچقماق نگین یزد نورپردازی می‌شود

یزد- رییس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری یزد از نورپردازی ویژه بنای تاریخی امیرچقماق به عنوان نماد شهر جهانی یزد خبر داد.

محمدحسن منصوری زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به رویکرد سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری یزد برای نورپردازی شهر و افزایش زیبایی های بصری به ویژه بناهای تاریخی با هدف نمایش ارزش و هویت بنا، ایجاد امنیت و جذابیت برای شهروندان از نورپردازی تکیه تاریخی امیرچقماق خبر داد.

وی، از جمله اهداف این بنای تاریخی ارزشمند در شهر یزد را تکیه بر ارزش‌ها و هویت بنا و نشان دادن دقیق بنا با تاکید بر معماری در کنار مشخصه اجتماعی و تاریخی آن برای بهره مندی بیشتر شهروندان از فضای شهری عنوان کرد.

منصوری زاده ادامه داد: امروزه زیبایی محیط‌های شهری به به روشنایی و نورپردازی آنها وابسته است و نورپردازی به یکی از ابزارهای مهم شهرها برای طراحی و نمایش معماری‌ها تبدیل شده است و این اقدام در شهرهای تاریخی از جمله یزد در جذب گردشگر نیز بسیار کاربردی است.

کد مطلب 6013590

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