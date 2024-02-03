محمدحسن منصوری زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به رویکرد سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری یزد برای نورپردازی شهر و افزایش زیبایی های بصری به ویژه بناهای تاریخی با هدف نمایش ارزش و هویت بنا، ایجاد امنیت و جذابیت برای شهروندان از نورپردازی تکیه تاریخی امیرچقماق خبر داد.

وی، از جمله اهداف این بنای تاریخی ارزشمند در شهر یزد را تکیه بر ارزش‌ها و هویت بنا و نشان دادن دقیق بنا با تاکید بر معماری در کنار مشخصه اجتماعی و تاریخی آن برای بهره مندی بیشتر شهروندان از فضای شهری عنوان کرد.

منصوری زاده ادامه داد: امروزه زیبایی محیط‌های شهری به به روشنایی و نورپردازی آنها وابسته است و نورپردازی به یکی از ابزارهای مهم شهرها برای طراحی و نمایش معماری‌ها تبدیل شده است و این اقدام در شهرهای تاریخی از جمله یزد در جذب گردشگر نیز بسیار کاربردی است.