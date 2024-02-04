به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه خبری «غزه الان»، دفتر رسانهای دولت فلسطین در نوار غزه همزمان با گذشت بیش از ۱۲۰ روز از جنایتها و نسل کشیهای صورت گرفته توسط رژیم صهیونیستی در نوار غزه، گزارش آماری جامعی در این خصوص منتشر کرده است.
این گزارش تصریح میکند که رژیم صهیونیستی با گذشت ۱۲۰ روز از جنگ غزه، بیش از ۲۳۲۵ جنایت توسط ارتش خود انجام داده که در نتیجه این اقدامات ۳۴۲۳۸ فلسطینی به شهادت رسیده یا مفقود شدهاند. از این تعداد پیکر ۲۷۲۳۸ شهید فلسطینی به بیمارستانها رسیده است که از این تعداد ۱۲ هزار نفر کودک و ۸۱۹۰ نفر زن هستند.
بر اساس اطلاعات دفتر اطلاعرسانی دولت فلسطینی در غزه، در این مدت ۳۳۹ نفر از کادر پزشکی و ۴۶ نفر از کادر دفاع مدنی و همچنین ۱۲۲ نفر از میان خبرنگاران به شهادت رسیدهاند. ۷۰۰۰ فلسطین همچنان مفقود هستند که ۷۰ درصد آنان را زنان و کودکان تشکیل میدهند.
این گزارش آمار مجروحان حملات چهار ماهه اخیر رژیم صهیونیستی را بالغ بر ۶۶۴۵۲ نفر ارزیابی کرد که ۱۱ هزار نفر از آنها به علت جراحتهای خطرناک برای مداوا نیازمند سفر به خارج از سرزمینهای غزه هستند. علاوه بر اینکه ۱۰ هزار بیمار سرطانی موجود در غزه نیز به علت فقدان دارو و خدمات بهداشتی با خطر مرگ مواجه هستند.
این گزارش تاکید میکند که در نتیجه مشکلات ناشی از آوارگی، حدود ۷۰۰ هزار نفر از ساکنان غزه به بیماریهای مسری مبتلا شدهاند که از این میان ۸۰۰۰ نفر مبتلا به عفونتهای التهاب کبد هستند. ۶۰ هزار زن باردار فلسطینی به علت عدم وجود خدمات بهداشتی با خطر مواجه هستند و ۳۵۰ هزار بیمار مزمن نیز به علت عدم ورود دارو به نوار غزه در معرض خطر قرار دارند.
گزارش مذکور میافزاید که ۹۹ نفر از کادر پزشکی و درمان توسط رژیم صهیونیستی به اسارت گرفته شدهاند و تاکنون ۱۰ نفر از روزنامه نگاران نیز به اسارت رژیم صهیونیستی درآمدهاند.
این گزارش با اشاره به اینکه حملات صهیونیستها تاکنون به آواره شدن ۲ میلیون نفر در نوار غزه منجر شده، تصریح کرد که این حملات باعث تخریب ۱۴۰ مقر حکومتی شده و ۱۰۰ مدرسه و دانشگاه به صورت کامل و ۲۹۵ مدرسه و دانشگاه به صورت جزئی در نتیجه حملات صهیونیستها آسیب دیدهاند. رژیم صهیونیستی در این مدت ۱۸۳ مسجد را به صورت کامل منهدم کرده و ۲۶۴ مسجد نیز به صورت جزئی دچار آسیب دیدگی شدهاند. در حملات صهیونیستها به غزه همچنین سه کلیسا تخریب شده است.
حملات و موشک باران ارتش اسرائیل باعث تخریب کامل ۷۰ هزار واحد مسکونی در غزه شده و ۲۹۰ هزار واحد مسکونی نیز به گونهای آسیب دیده که قابل سکونت نیست.
صهیونیستها در این جنایت بی سابقه ۶۶ هزار تن مواد منفجره بر سر مردم غزه ریخته اند. در نتیجه این حملات ۳۰ بیمارستان غزه از مدار خدمترسانی خارج شده و ۱۵۳ مرکز درمانی نیز دیگر قادر به فعالیت نیست.
اسراییلی ها در این ۴ ماه ۱۲۲ آمبولانس را از رده خارج کرده اند و ۲۰۰ بنای تاریخی و فرهنگی مربوط به مسلمانان در غزه نیز توسط اشغالگران صهیونیستی منهدم شده است.
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