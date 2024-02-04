تربیت متخصص پیشگیری از مصرف مواد مخدر در دانشگاه علوم پزشکی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی ایران، حمید پیروی مسؤول مرکز مشاوره دانشگاه و مجری این طرح ملی عنوان کرد: در پی طرح ارائه شده درخصوص تربیت کادر متخصص برای پیشگیری اولیه از مصرف مواد و الکل از سوی دانشگاه علوم پزشکی ایران؛ این طرح در راستای اجرای طرح کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی از قبیل اعتیاد، طلاق و مفاسد اجتماعی در سراسر کشور اجرا میشود.
وی با بیان اینکه بهموجب امضای تفاهمنامهای مقرر شد دانشگاه علوم پزشکی ایران مجری اجرای بخش پیشگیری از اعتیاد این طرح با همکاری سازمان امور اجتماعی کشور شود، افزود: در نخستین سال این طرح از بهمن ۱۴۰۲ آغاز و تا اردیبهشت ۱۴۰۳ در استان تهران و دیگر استانهای کشور اجرا میشود.
مجری طرح ملی تربیت کادر متخصص پیشگیری از مصرف مواد مخدر و الکل توضیح داد: در مرحله نخست ۷۰۰ نفر از افراد واجد شرایط از ۵ سازمان مختلف از جمله وزارت آموزش و پرورش، معاونتهای دانشجویی وزارت علوم و وزارت بهداشت، سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان جوانان جمعیت هلالاحمر و NGO های این حوزه آموزش میبینند.
پیروی با بیان اینکه در نخستین سال اجرای این طرح از کارشناسان واجد شرایط که دستکم ۱۰ سال از سابقه خدمتشان باقی مانده است، استفاده میشود، تصریح کرد: این افراد باید فارغالتحصیل رشتههای مرتبط با حوزه روانشناسی، علوم اجتماعی، پزشکی و روانپزشکی باشند و علاقهمندی و توانمندی لازم را برای اجرای طرح ملی تربیت کادر متخصص پیشگیری از مصرف مواد و الکل در کشور را داشته باشند.
مسؤول مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی ایران و مجری این طرح با بیان اینکه این افراد پس از گذراندن دورههای آموزشی ۲۰ ساعته و شرکت در پیشآزمونها و پسآزمونها بهعنوان کادر متخصص در سازمان مربوطه در خصوص پیشگیری از اعتیاد فعالیت میکنند، گفت: محتوا و راهنمای آموزشی از سوی تیمی متشکل از متخصصان طراحی و تولید شده است و این طرح به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی ایران اجرا میشود.
وی اظهار امیدواری کرد: اجرای این برنامه آموزشی با همکاری سازمان امور اجتماعی کشور سال آینده گسترش و شمار بیشتری از متخصصان تربیت شوند تا برنامههای پیشگیری از مصرف مواد و الکل بهصورت علمیتر و منطقیتر توسط افراد واجد شرایط برای گروهها و کانونهای هدف مورد انتظار ارائه شود.
پیروی خاطرنشان کرد: براساس این تفاهمنامه با وزارت بهداشت، اعتبارات لازم برای اجرای این طرح ملی از سوی سازمان امور اجتماعی کشور در اختیار دانشگاه علوم پزشکی ایران قرار گرفته است که معاونت فرهنگی و دانشجویی این دانشگاه در حال اجرای این برنامه آموزشی است.
در پی امضای یادداشت تفاهم بین سازمان امور اجتماعی کشور با وزارت بهداشت؛ در خصوص اجرای طرح ملی تربیت کادر متخصص پیشگیری از مصرف مواد و الکل در کشور مأموریت اجرای این برنامه ملی براساس طرح پیشنهادی که دانشگاه علوم پزشکی ایران ارائه کرده بود به این دانشگاه واگذار شد.
*الهام حاج رمضان
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