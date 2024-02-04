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۱۵ بهمن ۱۴۰۲، ۲۲:۰۲

مدیرکل شیلات اردبیل:

انگوت سالانه ۷۰۰ تن آبزی تولید می کند

انگوت سالانه ۷۰۰ تن آبزی تولید می کند

انگوت - مدیرکل شیلات استان اردبیل گفت: مزارع پرورش ماهی در شهر انگوت سالانه بیش از ۷۰۰ تن انواع ماهیان و آبزی را پرورش و روانه بازار مصرف می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اله بخش شامگاه یکشنبه در آئین افتتاح اداره شیلات انگوت اظهار کرد: این شهرستان برای نخستین بار دارای متولی مستقل در زمینه امور شیلات و آبزیان شد

وی خاطرنشان کرد: دفتر اداره شیلات شهرستان انگوت با هدف فعالیت در حوزه آبزی افتتاح و آماده فعالیت شد.

مدیرکل شیلات اردبیل با تبریک فرا رسیدن ایام مبارک دهه فجر با تشریح ظرفیت‌های شهرستان انگوت در زمینه تولید آبزیان گفت: هم اکنون شهرستان انگوت با ظرفیت تولید سالانه بیش از ۷۰۰ تن و دارا بودن بیش از ۱۴ مجموعه فعال در حوزه پرورش ماهیان سردآبی ۷۰ درصد تولید در حوزه آبزیان سردآبی را نسبت به شهرستان گرمی به خود اختصاص داده است.

اله بخش با بیان اینکه ظرفیت‌های شهرستان انگوت در حوزه پرورش ماهیان خاویاری و زینتی با وجود پتانسیل فراوان مغفول مانده است، تصریح کرد: در صورتی که بستر مناسب برای پرورش آبزیان در انگوت فراهم شود شاهد توسعه و پیشرفت روز افزون این شهرستان در حوزه پرورش ماهیان خاویاری و زینتی خواهیم بود.

فتاحی فرماندار شهرستان انگوت نیز با تقدیر و از پیگیری اداره کل شیلات استان اردبیل در راستای راه اندازی دفتر اداره شیلات انگوت گفت: فرمانداری شهرستان آماده همکاری با مجموعه شیلات استان در راستای توسعه آبزی پروری در این شهرستان است.

کد مطلب 6014619

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