برنامه نخستین روز جشنواره فیلم فجر در قم اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، چهلودومین جشنواره فیلم فجر در قم از امروز با اکران یک انیمیشن و چهار فیلم سینمایی در سینماهای ونوس، بازار شهر و تربیت کلید میخورد.
جشنواره چهلودوم فیلم فجر در سینما ونوس به عنوان رکورددار میزبانی از این جشنواره از ساعت ۱۸:۳۰ با اکران فیلم «نبودنت» ساخته کاوه سجادی حسینی آغاز میشود.
سجادی حسینی که دستیار کارگردان مطرحی چون اصغر فرهادی در فیلم «فروشنده» بود، ده سال قبل نخستین فیلم بلند خود را با نام «شب، بیرون» به تهیهکنندگی پرویز پرستویی به سیودومین جشنواره فیلم فجر فرستاد که در بخش «نوعی تجربه» در کنار آثار مطرحی همچون «ماهی و گربه» قرار گرفت.
او یک سال بعد با «بوفالو» سیوسومین جشنواره فیلم فجر را تجربه کرد و بعد از آن فقط یک فیلم دیگر با عنوان «بی سر» را ساخت که در جشنواره حضور نداشت و حالا با «نبودنت» به عنوان چهارمین ساخته سینمایی بلند خود در جشنواره چهلودوم حاضر است.
«نبودنت» درامی اجتماعی است و قصهای عاشقانه و زنانه با موضوع مهاجرت دارد. داستان این فیلم درباره زنی به نام مرضیه است که چندسالی به انتظار همسر خود نشسته ولی همسرش توان بازگشت به خانه را ندارد.
سحر دولتشاهی، امیرآقایی، آزاده صمدی، فرید سجادی حسینی، رضا بهبودی، علیرضا ثانیفر و شیوا سرمست بازیگران این فیلم سینمایی هستند.
رؤیا شهر
طرفداران پروپاقرص انیمیشنهایی سینمایی در سانس دوم سینما ونوس از ساعت ۲۱ به تماشای یکی از انیمیشنهای مهیج و جذاب این دوره از جشنواره با نام «رؤیا شهر» ساخته محسن عنایتی مینشینند.
عنایتی که پنج سال قبل انیمیشن «بنیامین» را به تهیهکنندگی مصطفی حسنآبادی راهی سیوهفتمین جشنواره فیلم فجر کرده بود و حتی نامزد بهترین انیمیشن برای دریافت سیمرغ هم شد، حالا با «رؤیا شهر» یک بار دیگر جشنواره فجر را تجربه میکند.
این انیمیشن داستان ماجراجویانه پسربچهای به نام آرات است که تصمیم دارد شهرش را از نابودی نجات دهد و قهرمان «رویاشهر» شود، در این مسیر «پاشا» دوست بامزه و بانمکش و «تامارا» دختر باهوش و زیرک داستان هم همراهان او هستند.
نام امیر هوشنگ زند همچون انیمیشن «بنیامین» به عنوان سرپرست گویندگان «رؤیا شهر» به چشم میخورد و منوچهر زندهدل، لیلا کوهسار، میرطاهر مظلومی، آرزو آفری، ابراهیم شفیعی و اردشیر منظم از صداپیشگان این انیمیشن سینمایی هستند.
«رویاشهر» سومین اثر مرکز انیمیشن سوره است که با حمایت معاونت فرهنگی شهرداری تهران و مجتمع مهوا در استودیو «آیندهنگار» ساخته شده و تولید آن حدود سه سال طول کشیده است.
آغوش باز
سینما تربیت قم در اولین سانس خود در روز نخست جشنواره از ساعت ۱۸:۳۰ پذیرای علاقهمندان به آثار بهروز شعیبی میشود.
بهروز شعیبی از فیلمسازان شناخته شده سینمای ایران، امسال با ششمین ساخته سینماییاش «آغوش باز» راهی چهلودومین جشنواره فیلم فجر شده است. کارگردانی که سابقه بازیگری در چند اثر سینمایی و تلویزیونی را هم در کارنامه دارد و در جلوی دوربین برای مخاطبان سینما غریبه نیست.
او «دهلیز» را ۱۱ سال قبل با موضوع قصاص ساخت و سیمرغ بهترین فیلم اول جشنواره سیویکم را شکار کرد. شعیبی در ادامه فیلم خوشساخت «سیانور» را که نگاهی به تغییر ایدئولوژی سازمان مجاهدین و ترور مجید شریف واقفی داشت، کارگردانی کرد که به شکل عجیبی مورد بیمهری قرار گرفت.
شعیبی در ادامه مسیر فیلمسازی خود «دارکوب» را با موضوع اعتیاد ساخت و مفاسد اقتصادی را در «روز بلوا» به تصویر کشید و دو سال قبل فیلم معناگرای «بدون قرار قبلی» را ساخت که با تحسین منتقدان و مخاطبان سینما روبهرو شد و سیمرغ زرین بهترین فیلم از نگاه ملی را دریافت کرد.
او حالا در جدیدترین فیلم بلند خود با «آغوش باز» در چهلودومین جشنواره فیلم فجر گام گذاشته که که فضایی متفاوت نسبت به دیگرآثار کارنامه او دارد.
داستان فیلم «آغوش باز» درباره خوانندهای است که در روز کنسرتش با قهر همسرش در مییابد زندگی علاوه بر کارها و مشغلههای شخصی ابعاد دیگری هم دارد و میتوان بدون آنکه خللی در حرفه پیدا شود به خانواده و همسر و پدر و مادر هم عشق ورزید.
در خلاصه داستان رسمی فیلم آمده است: «سه قصه از سه زوج در فراز و نشیب روابط عاطفی که فرصت مییابند به تعریف جدیدی از عشق برسند»
مهدی هاشمی، احترام برومند، حسن معجونی، حامد کمیلی، محسن کیایی، گلاره عباسی، شبنم گودرزی، جواد خواجوی، وحید نفر، علی عطایی، روژین فاطوریفر، ساینا توکلی، میثم نوروزی، سهیل هژبر، مسعود خانی، هاتف شعیبی و نفس نکی بازیگران این فیلم سینمایی هستند.
آپاراتچی
«آپاراتچی» ساخته قربانعلی طاهرفر سومین فیلمی است که در روز نخست جشنواره در سانس ۱۸:۳۰ به روی پرده پردیس سینمایی بازار شهر میرود و در سانس ۲۱ در سینما تربیت اکران میشود.
نام طاهرفر که از دانشآموختگان تبریزی انجمن سینمای جوان است، بیشتر در جشنواره مردمی «عمار» شنیده شده و سیاسیترین هفتمین دوره این جشنواره را در سال ۱۳۹۵ با نام «ترمینال غرب» ساخت که با لحنی بیپروا به نقد سیاستهای هستهای دولت یازدهم میپرداخت و «فانوس» این جشنواره را با خود به خانه برد.
او حالا برای اولین بار با فیلم «آپاراتچی» که یکی از فیلمهای حاضر در بخش نگاه نو جشنواره فیلم فجر است، حضور در مهمترین رویداد سینمایی کشور را تجربه میکند.
«آپاراتچی» را میتوان از معدود فیلمهای حاضر در جشنواره فجر دانست که فیلمنامه آن اقتباسی از کتابی با همین نام نوشته روحالله رشیدی است که رویدادهای آن در اوایل دهه ۶۰ شهر تبریز میگذرد.
فیلم «آپاراتچی» دلبستگیهای یک نقاشِ ساختمانِ عاشقِ سینما را روایت میکند که با اشتیاق تمام به تولید چند فیلم کوتاه موفق شده و در آرزوی ساختن نخستین فیلم سینمایی خودش است و میخواهد از هر طریقی که شده نخستین فیلم سینمایی خود را ساخته و به بزرگترین رویایش که دریافت سیمرغ جشنواره فیلم فجر است، دست پیدا کند.
تورج الوند، فاطمه مسعودیفر و رضا ناجی در کنار بازیگرانی، چون هومن برقنورد، بهنام تشکر، امید روحانی، وحید مبصری، امین گلستانه، حسین عابدینی، ولی فروتن و علیرضا استادی در این فیلم نقشآفرینی کردهاند.
این فیلم که در ژانر کمدی ساخته شده، محصول سازمان سینمایی سوره، بنیاد سینمایی فارابی و مدرسه سینمایی اندیشه و هنر «ماه» است.
پرویزخان
«پرویزخان» ساخته علی ثقفی، آخرین فیلمی است که علاقهمندان به جشنواره فجر در قم از ساعت ۲۱ در پردیس سینمایی بازار شهر به تماشای آن مینشینند.
علی ثقفی تنها فیلمساز قمی حاضر در این دوره جشنواره است که سالهاست در پایتخت فعالیت دارد و امسال برای اولین بار جشنواره فیلم فجر را تجربه میکند.
از تجارب فیلمسازی ثقفی میتوان به ساخت چند فیلم کوتاه «فشار خون»، «مادر» و «خونگرم» اشاره کرد که آخرین آن در سال گذشته با حمایت سازمان سینمایی سوره تولید شد و حالا این فیلمساز دهه شصتی در اولین ساخته بلند سینمایی خود با حمایت سازمان هنری رسانهای اوج، برشی از زندگی پرویز دهداری معلم بزرگ اخلاق فوتبال ایران را با عنوان «پرویز خان» به تصویر کشیده است.
مرحوم دهداری اولین مربی باشگاه پرسپولیس تهران بود و یک الگوی ورزشی و اخلاقی در ورزش ایران به حساب میآید. او در کسوت مربیگری بازیکنان زیادی از جمله احمدرضا عابدزاده، جواد زرینچه، صمد مرفاوی و سیروس قایقران را در فوتبال ایران تربیت کرد.
«پرویز دهداری» زمانی مسئولیت مدیریت فنی تیم ملی فوتبال ایران را در دست گرفت که بازیکن سالاری حرف اول و آخر ورزش فوتبال را در دنیای ستارگان آن زمانها میزد و اتفاقاً مدیران فوتبال آن سالها که از شاگردان دهههای ۴۰ و ۵۰ «پرویز دهداری» بودند، او را به همین منظور به این سمت برگزیدند که بتواند بر این جو ناسالم غلبهکند.
«پرویز خان» تنها فیلم ورزشی این دوره از جشنواره است. سعید پورصمیمی که سال گذشته با بازی در فیلم برادران لیلا و قاچاق نسخه سینمایی این اثر مورد توجه مجدد مخاطبان سینما قرار گرفته بود با گریمی متفاوت و نزدیک به چهره واقعی «پرویز دهداری» در این فیلم بازی میکند.
مریم سعادت، خسرو احمدی، حمیدرضا پگاه، بهنام تشکر، علی باقری، المیرا دهقانی، مهدی قربانی، یاسین مسعودی، محمد صادق ملک، نیما نادری، روزبه رئوفی، یدالله شادمانی، مهدی فریضه، منوچهر علیپور، امیر دانشجو، سید ابوالفضل موسوی، نصیر ساکی، امیرمهدی کوشکی، اسکندر کوتی و علی فرحناک از دیگر بازیگران این فیلم سینمایی هستند.
خاطرنشان میشود فیلمهای چهلودومین جشنواره فیلم فجر در قم از ۱۶ تا ۲۲ بهمنماه در سینماهای ونوس، تربیت و بازار شهر در دو سانس ۱۸:۳۰ و ۲۱ به نمایش درمیآید.
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