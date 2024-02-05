افزایش ۷۴ درصدی پرونده های قاچاق در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، علی محدثی نژاد صبح دوشنبه در نشست خبری اظهار کرد: تعزیرات حکومتی بازوی قدرتمند دولت در مقابله با تخلفات اقتصادی محسوب میشود و تلاش ما بر تشویق کنشگران اقتصادی به رعایت قوانین تضمین کنده سلامت بازار و رعایت حقوق مردم است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی بیان کرد: در ۱۰ ماهه سال جاری در حوزه کالا و خدمات هزار و ۹۹۰ فقره پرونده ورودی به شعب تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی داشتیم که در این بخش هزار و ۹۵۲ فقره پرونده رسیدگی و متخلفین به بیش از ۳۰۴ میلیارد ریال جریمه محکوم شدند.
محدثی نژاد با بیان اینکه در بخش کالا و خدمات پروندههای ما حدود ۴۰ درصد کاهش داشته است، گفت: علل کاهش پروندههای در حوزه کالا و خدمات تشدید مجازاتها و بازرسیها و آموزشهای اصناف و … بوده است.
وی ادامه داد: در حوزه بهداشت، دارو و درمان در ۱۰ ماهه ۴۰۷ فقره پرونده داشتهایم که ۴۰۶ فقره پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی گفت: در حوزه قاچاق کالا و ارز نیز در این مدت هفت هزار و ۸۹۳ فقره پرونده ورودی به شعب تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی داشتهایم که از این میزان هفت هزار و ۸۳۳ فقره پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته و متخلفین به بیش از ۳ هزار میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدهاند.
محدثینژاد با اشاره به اینکه در حوزه قاچاق ۷۴ درصد پروندههای ما افزایش داشته است، اظهار کرد: در حال حاضر در زمینه قاچاق بیشتر پروندهها قاچاق سوخت است که افزایش پروندههای این حوزه نشان از جدیت نیروی انتظامی نیز دارد.
وی افزود: در ۱۰ ماهه سال جاری در خراسان جنوبی ۱۴۸ میلیارد ریال به شکات برگشت داده شده است.
مدیرکل تعزیرات خراسان جنوبی با بیان اینکه در حوزه کالا و خدمت بیشترین تخلف عدم درج قیمت و گران فروشی بوده است، گفت: در حوزه بهداشت، دارو و درمان نیز بیشترین تخلف مربوط به عدم رعایت دستورالعملهای بهداشتی است.
محدثی نژاد اظهار کرد: سنگینترین پروندههای ما در سال جاری مربوط به مشتقات نفتی و سوخت بوده است که در این زمینه رسیدگیهای خوبی داشتهایم.
وی یادآور شد: امسال با اجرای احکام پنج هزار و ۷۷۳ پرونده، ۲ هزار میلیارد ریال جریمه تعزیراتی در خراسان جنوبی وصول و به خزانه دولت واریز شده است.
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