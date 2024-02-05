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۱۶ بهمن ۱۴۰۲، ۱۳:۱۲

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی خبر داد؛

افزایش ۷۴ درصدی پرونده های قاچاق در خراسان جنوبی

افزایش ۷۴ درصدی پرونده های قاچاق در خراسان جنوبی

بیرجند-مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی گفت: بر اساس آمار دهه ماهه سال جاری پرونده های قاچاق در خراسان جنوبی ۷۴ درصد افزایش داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی محدثی نژاد صبح دوشنبه در نشست خبری اظهار کرد: تعزیرات حکومتی بازوی قدرتمند دولت در مقابله با تخلفات اقتصادی محسوب می‌شود و تلاش ما بر تشویق کنشگران اقتصادی به رعایت قوانین تضمین کنده سلامت بازار و رعایت حقوق مردم است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی بیان کرد: در ۱۰ ماهه سال جاری در حوزه کالا و خدمات هزار و ۹۹۰ فقره پرونده ورودی به شعب تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی داشتیم که در این بخش هزار و ۹۵۲ فقره پرونده رسیدگی و متخلفین به بیش از ۳۰۴ میلیارد ریال جریمه محکوم شدند.

محدثی نژاد با بیان اینکه در بخش کالا و خدمات پرونده‌های ما حدود ۴۰ درصد کاهش داشته است، گفت: علل کاهش پرونده‌های در حوزه کالا و خدمات تشدید مجازات‌ها و بازرسی‌ها و آموزش‌های اصناف و … بوده است.

وی ادامه داد: در حوزه بهداشت، دارو و درمان در ۱۰ ماهه ۴۰۷ فقره پرونده داشته‌ایم که ۴۰۶ فقره پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی گفت: در حوزه قاچاق کالا و ارز نیز در این مدت هفت هزار و ۸۹۳ فقره پرونده ورودی به شعب تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی داشته‌ایم که از این میزان هفت هزار و ۸۳۳ فقره پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته و متخلفین به بیش از ۳ هزار میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده‌اند.

محدثی‌نژاد با اشاره به اینکه در حوزه قاچاق ۷۴ درصد پرونده‌های ما افزایش داشته است، اظهار کرد: در حال حاضر در زمینه قاچاق بیشتر پرونده‌ها قاچاق سوخت است که افزایش پرونده‌های این حوزه نشان از جدیت نیروی انتظامی نیز دارد.

وی افزود: در ۱۰ ماهه سال جاری در خراسان جنوبی ۱۴۸ میلیارد ریال به شکات برگشت داده شده است.

مدیرکل تعزیرات خراسان جنوبی با بیان اینکه در حوزه کالا و خدمت بیشترین تخلف عدم درج قیمت و گران فروشی بوده است، گفت: در حوزه بهداشت، دارو و درمان نیز بیشترین تخلف مربوط به عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی است.

محدثی نژاد اظهار کرد: سنگین‌ترین پرونده‌های ما در سال جاری مربوط به مشتقات نفتی و سوخت بوده است که در این زمینه رسیدگی‌های خوبی داشته‌ایم.

وی یادآور شد: امسال با اجرای احکام پنج هزار و ۷۷۳ پرونده، ۲ هزار میلیارد ریال جریمه تعزیراتی در خراسان جنوبی وصول و به خزانه دولت واریز شده است.

کد مطلب 6015176

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