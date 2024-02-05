برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در جمهوری آذربایجان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، انتخابات ریاست جمهوری در جمهوری آذربایجان که در آن ۷ نامزد از جمله الهام علی‌ اف، رییس جمهور فعلی با هم رقابت خواهند کرد، روز چهارشنبه هفته جاری (۷ فوریه) برگزار می‌ شود.

بر اساس اعلام این رسانه، حدود ۶.۵ میلیون رای دهنده در بیش از ۶۳۰۰ صندوق رای خواهند داد و ۴۹ صندوق در ۳۷ کشور برای شهروندان مقیم خارج این کشور ایجاد شده است.

در این زمینه ۴۹ سازمان بین المللی و ۸۰۰ نفر به نمایندگی از ۷۰ کشور برای نظارت بر انتخابات تایید شدند.

همچنین در مناطقی که جمهوری آذربایجان از اشغال ارمنستان آزاد کرد، صندوق‌ های رای مستقر شد.

بدین ترتیب، برای اولین بار پس از ۳۰ سال، انتخابات ریاست جمهوری در تمامی سرزمین‌ های جمهوری آذربایجان برگزار می‌ شود.