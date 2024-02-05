  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۱۶ بهمن ۱۴۰۲، ۱۹:۰۸

انفجار در پایتخت ارمنستان/ چندین نفر زخمی شدند

انفجار در پایتخت ارمنستان/ چندین نفر زخمی شدند

بر اثر وقوع انفجار در پایتخت ارمنستان، چندین نفر زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری نیوز آم، انفجاری مهیب امروز دوشنبه منطقه «نور ارش» (Nor Aresh) در ایروان پایتخت ارمنستان را به لرزه درآورد.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، حادثه در یک منطقه مسکونی در «نور ارش» رخ داد و چندین زخمی بر جای گذاشت.

همچنین گزارش شده است که حادثه مذکور خسارت‌های عمده ای به ساختمان‌ های مجاور وارد کرده است.

بر اساس اطلاعات اولیه، این انفجار که چندین ساختمان را هم تخریب کرد، احتمالاً در یک نانوایی و بر اثر انفجار سیلندر گاز رخ داده است.

تیم‌های امداد و نجات در حال انجام عملیات جست و جو و امداد و نجات هستند و توانستند دو نفر را از زیر آوار خارج کنند.

این در حالیست که نیوز آم خبر داد که ۲ نفر هنوز زیر آوار گرفتار هستند.

کد مطلب 6015645

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها