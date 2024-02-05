انفجار در پایتخت ارمنستان/ چندین نفر زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری نیوز آم، انفجاری مهیب امروز دوشنبه منطقه «نور ارش» (Nor Aresh) در ایروان پایتخت ارمنستان را به لرزه درآورد.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، حادثه در یک منطقه مسکونی در «نور ارش» رخ داد و چندین زخمی بر جای گذاشت.

همچنین گزارش شده است که حادثه مذکور خسارت‌های عمده ای به ساختمان‌ های مجاور وارد کرده است.

بر اساس اطلاعات اولیه، این انفجار که چندین ساختمان را هم تخریب کرد، احتمالاً در یک نانوایی و بر اثر انفجار سیلندر گاز رخ داده است.

تیم‌های امداد و نجات در حال انجام عملیات جست و جو و امداد و نجات هستند و توانستند دو نفر را از زیر آوار خارج کنند.

این در حالیست که نیوز آم خبر داد که ۲ نفر هنوز زیر آوار گرفتار هستند.