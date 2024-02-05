اخذ ماده ۲۳ سد «معشوره» تا ۳ هفته دیگر

احمدرضا دالوند در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت مصوبات سفر اول رئیسجمهور به لرستان، اظهار داشت: در این سفر، ۱۵۵ مصوبه عمرانی با اعتبار ۱۲ هزار و ۴۱۴ میلیارد تومان و ۱.۲ میلیارد دلار اعتبار ارزی را داشتیم.
۴۰ درصد منابع مصوبات عمرانی تخصیص پیدا کرد
وی عنوان کرد: تا امروز حدود ۴۰ درصد از این منابع را دریافت کردهایم، پروژهها نیز به طور متوسط ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.
معاون عمرانی استانداری لرستان با بیان اینکه راهآهن دورود - خرمآباد - اندیمشک، کریدور غرب، چهارخطه خرمآباد - کوهدشت، تکمیل ۱۰ کیلومتر باند دوم ازنا - شازند و کنارگذر دورود از جمله پروژههای عمرانی سفر دولت بهحساب میآیند، افزود: در حال حاضر ۱۸ کارگاه فعال را در پروژه راهآهن داریم.
دالوند، تصریح کرد: در این پروژه نزدیک به ۶۸۰ نفر فعال هستند، در حال حاضر ۴۷ درصد هم پیشرفت فیزیکی دارد.
وی با بیان اینکه طی ۱.۵ سال گذشته بیش از هزار میلیارد تومان در این پروژه هزینه شده است، گفت: امیدواریم با پیگیریهای صورتگرفته منابع مالی این پروژه تأمین شود تا بتوانیم پروژه را فعال نگه داریم و در بازه زمانی دو تا سهساله به بهرهبرداری برسد.
افتتاح چهارخطه ازنا - شازند و خرمآباد - کوهدشت در سال ۱۴۰۳
معاون عمرانی استانداری لرستان در ادامه با اشاره به پروژه چهارخطه خرمآباد - کوهدشت، گفت: این پروژه در سال ۱۴۰۳ به بهرهبرداری خواهد رسید.
دالوند گفت: حدود شش کیلومتر از این مسیر باقیمانده که در حال حاضر پروژه فعال است و به طور کامل در سال ۱۴۰۳ افتتاح خواهد شد.
وی افزود: به لحاظ اعتباری مشکلاتی دارد که در حال پیگیری برای تأمین آن هستیم.
معاون عمرانی استانداری لرستان در ادامه با اشاره به پروژه کریدور غرب در استان لرستان نیز، عنوان کرد: این پروژه نیز سال آینده به بهرهبرداری خواهد رسید.
دالوند همچنین با اشاره به چهارخطه ازنا - شازند، گفت: این پروژه نیز در سال آینده به بهرهبرداری خواهد رسید.
تشریح جزئیات مصوبات حوزه بهداشت و درمان
وی در ادامه سخنان خود با اشاره به مصوبات حوزه بهداشت و درمان لرستان در سفر اول رئیسجمهور، بیان داشت: در این حوزه شش مصوبه داشتیم.
معاون عمرانی استانداری لرستان با تأکید بر اینکه مهمترین این مصوبات، بیمارستان ۶۵۰ تختخوابی «نیاش» خرمآباد و دو بیمارستان ۲۵۰ تختخوابی «رازی» کوهدشت و ۲۵۰ تختخوابی «گهر» دورود است، افزود: با احداث این سه بیمارستان هزار و ۱۱۵ تخت به مجموع تختهای بیمارستانی لرستان اضافه خواهد شد.
دالوند، تصریح کرد: بیمارستان «نیایش» خرمآباد حدود ۶۷ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
وی با بیان اینکه اگر بتوانیم تأمین منابع این سه پروژه بیمارستانی را که کار سختی است انجام دهیم، قرارگاه خاتم بهعنوان پیمانکار این پروژه آمادگی دارد که در پایان ۱۴۰۳ این بیمارستانها را به بهرهبرداری برساند، گفت: بر اساس اعلام علوم پزشکی، در صورت بهرهبرداری از این سه بیمارستان، پنج هزار فرصت شغلی بهصورت مستقیم در استان ایجاد میشود.
اخذ ماده ۲۳ «معشوره» تا ۳ هفته دیگر
معاون عمرانی استانداری لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مصوبات و پروژههای حوزه آب سفر اول رئیسجمهور به لرستان، گفت: یکی از مشکلات زیرساختی استان بحث آب است، ۱۲ میلیارد مترمکعب روان آب بهراحتی و بدون استفاده از لرستان خارج میشود.
دالوند، بیان داشت: در حال حاضر سد و نیروگاه «معشوره» فعال است، سد «کمندان» به طور رسمی در سفر دوم رئیسجمهور به لرستان آبگیری میشود، سد «تاج امیر» نیز اخیراً آبگیری شده است.
وی ادامه داد: کارهای مربوط به ماده ۲۳ سد «معشوره» انجام شده و امیدواریم ظرف دو تا سه هفته آینده به طور کامل این مجوز صادر شود تا تکمیل پروژه را با شتاب بیشتری داشته باشیم.
معاون عمرانی استانداری لرستان با اشاره به فعالبودن سد «مخملکوه» خرمآباد، تصریح کرد: اگر سد «آبسرده» به همراه «مخملکوه» به بهرهبردار برسند تا ۲۰ سال آینده مشکلی برای تأمین آب خرمآباد و بروجرد نخواهیم داشت.
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