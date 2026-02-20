به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی شامگاه جمعه در گفتوگوی ویژه خبری شبکه لرستان در سخنانی با اشاره به اینکه پروژههای عمرانی که مربوط به سفر رئیسجمهور به لرستان هستند، باید ۱۷ هزار فرصت شغلی در استان ایجاد کنند، اظهار داشت: یکی از این پروژه ها سد «معشوره» است.
امضای رئیسجمهور پای سد «معشوره»
وی با تأکید بر اینکه سد «معشوره» حکم حیاتی برای لرستان دارد و در صورت افتتاح شش شهرستان استان را از نظر اقتصادی تحتتأثیر مثبت قرار خواهد داد، عنوان کرد: از همه مهمتر سد «معشوره» کوهدشت را از این شرایط بسیار سخت نجات خواهد داد.
استاندار لرستان با اشاره به اینکه این سد هم کوهدشت را برای همیشه آباد میکند و هم چگنی، بخشهایی از خرمآباد، سلسله، دلفان و پلدختر را آباد میکند، افزود: این سد ۵۲۵ میلیون مترمکعب ظرفیت و گنجایش دارد.
شاهرخی، بیان داشت: در ۲۰ سال گذشته تنها ۱۶۰ میلیارد تومان به این پروژه اعتبار داده بودند و در دو ماه گفتوگو، من دولت را متقاعد کردم که این یک پروژه استراتژیک است و در بین پروژههای سفر رئیسجمهور قرار گرفت.
وی تصریح کرد: رئیسجمهور دیروز امضای نهایی کردند و دو هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار با ۱۰۰ درصد تخصیص به سد «معشوره» دادند.
اختصاص ۱۵۰۰ میلیارد تومان برای سد «مخملکوه»
استاندار لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سد «مخملکوه»، گفت: هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار در سفر رئیسجمهور به این پروژه سدسازی اختصاص پیدا کرد.
شاهرخی گفت: سال آینده سد «مخملکوه» را در خرمآباد آبگیری میکنیم.
وی با بیان اینکه این سد ۶۵ میلیون مترمکعب را ذخیره میکند، افزود: این میزان آب قرار است وارد تصفیهخانه خرمآباد شود و آب شرب پایدار شهر خرمآباد را تأمین کند.
استاندار لرستان افزود: همچنین پنج میلیون مترمکعب آب برای حوزه صنعت و... است.
۱۷۰۰ میلیارد به سد «آبسرده» اختصاص پیدا کرد
شاهرخی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اختصاص ۵۲۰ میلیارد تومان برای شبکههای آبیاری سد «کمندان» در این سفر گفت: برای سد «آبسرده» بروجرد نیز هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اختصاص پیدا کرد.
وی گفت: همچنین برای تکمیل ایستگاه پمپاژ «جایدر» پلدختر نیز ۳۹۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شد.
استاندار لرستان با بیان اینکه برای سد «عالی محمود» الیگودرز در این سفر ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص پیدا کرد، افزود: برای تصفیهخانه نورآباد ۵۰۰ میلیارد تومان، تصفیهخانه فاضلاب شهر دورود ۸۰۰ میلیارد تومان، تصفیهخانه شهر ازنا ۵۰۰ میلیارد تومان، تصفیهخانه شهر کوهدشت ۵۰۰ میلیارد تومان، تصفیهخانه شهر الشتر ۴۳۰ میلیارد تومان و چهارهزار میلیارد برای تصفیهخانه آب خرمآباد در نظر گرفته شد.
اختصاص ۲۵۰۰ میلیارد تومان برای ۴ پروژه حوزه راه
شاهرخی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه در سفر رئیسجمهور به لرستان برای پروژه واریانت «چنار» در چهارخطه خرمآباد - کوهدشت، کوهدشت - «زانوگه»، خرمآباد - سپیددشت، خرمآباد - معمولان، دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شد، گفت: برای آزادراه غرب کشور و مسیر خرمآباد - نورآباد نیز هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شد.
وی با بیان اینکه برای کمربندی دورود و محور الیگودرز - داران هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار پیشبینیشده است، افزود: برای روکش آسفالت راههای اصلی، فرعی و شریانی و همچنین روستایی در استان هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اختصاص پیدا کرده است.
استاندار لرستان، بیان داشت: ۷۰۰ میلیارد تومان هم برای اصلاح نقاط حادثهخیز در جادههای استان اعتبار مصوب شده است.
مهر رئیسجمهور پای پروژه راهآهن دورود - خرمآباد
شاهرخی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پروژه راهآهن دورود - خرمآباد - پلدختر و دورود - بروجرد، گفت: سال گذشته برای این پروژه هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای راهآهن دورود - خرمآباد - پلدختر اختصاص پیدا کرد.
وی گفت: امسال هم برای این پروژه ۷۰۰ میلیارد تومان تخصیص پیدا کرد.
استاندار لرستان با بیان اینکه در جریان سفر رئیسجمهور به لرستان و در شورای برنامهریزی، مهر تأیید دو هزار میلیارد تومان دیگر برای راهآهن زده شد.
