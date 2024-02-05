رویکرد جشنواره فیلم فجر توسعه عدالت فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر، پوریا جلالی بعد از ظهر دوشنبه ضمن اعلام برنامه‌های فرهنگی هنری دهه مبارک فجر اظهار کرد: رویدادهای مختلف فرهنگی و هنری در ایام الله دهه مبارک فجر تدارک دیده شده که از مهم‌ترین آنها می‌توان به جشنواره فیلم فجر اشاره کرد که علاوه بر اکران فیلم برنامه‌های فرهنگی جانبی از جمله نمایشگاه عکس، کاریکاتور و موسیقی محیطی برای آن تدارک دیده شده است.

وی افزود: ۱۸ فیلم منتخب جشنواره در سینماهای فرهنگ و آزادی از تاریخ ۱۶ لغایت ۲۲ بهمن ماه با رویکرد توسعه عدالت فرهنگی و ایجاد فرصت برابر برای نقاط مختلف کشور در دسترسی به محتواهای فرهنگی اکران خواهند شد.

سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمانشاه تصریح کرد: با توجه به تاکید سازمان سینمایی و نگاه دولت به شهرستان‌ها در حال برنامه ریزی و رایزنی برای اکران سیار در مناطق محروم و شهرستانی هستیم که امیدواریم با همکاری متولیان این حوزه بتوانیم این امکان را برای هم استانی‌های عزیز فراهم کنیم.

جلالی خاطرنشان کرد: در راستای آموزش و تربیت مخاطب حرفه‌ای جلسات نقد و بررسی فیلم‌ها با حضور اصحاب هنر و دانش آموزان علاقه مند به حوزه سینما در پایان هر روز با همکاری انجمن سینمای جوان استان برگزار خواهد شد.