بازگشت دایناسورها با هدایت دیوید لیچ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، دیوید لیچ که آخرین بار با کارگردانی «قطار سریع‌السیر» در سینماها حضور داشت، در حال مذاکره برای کارگردانی فیلم جدید «دنیای ژوراسیک» برای یونیورسال است. این پروژه که فعلاً بدون عنوان است، قرار است ۲ جولای ۲۰۲۵ اکران شود.

دیوید کپ، فیلمنامه نویس اصلی «پارک ژوراسیک» و «دنیای گمشده: پارک ژوراسیک»، فیلمنامه این فیلم را که استیون اسپیلبرگ با کمپانی تولید فیلمش آمبلین انترتینمنت تهیه کننده‌اش است، خواهد نوشت.

از دیگر فیلمنامه‌های کپ در بیش از ۳۰ سال سابقه فیلمنامه‌نویسی وی می‌توان به «ماموریت: غیرممکن»، «مرد عنکبوتی»، «مرگ درخور اوست»، «اتاق پناهگاه» و «جنگ دنیاها» یاد کرد.

این فیلم سرآغاز یک خط داستانی جدید و متفاوت با داستانی است که سه دهه اخیر دنبال می‌شد. هنوز روشن نیست که آیا بازیگران قبلی از جمله کریس پرت، برایس دالاس هاوارد، سم نیل، لورا درن یا جف گلدبلوم باز خواهند گشت یا خیر.

فیلم اصلی این مجموعه با کارگردانی اسپیلبرگ با عنوان «پارک ژوراسیک» در ژوئن ۱۹۹۳ اکران شد و از آن زمان تاکنون این مجموعه شامل ۶ فیلم شده که بیش از ۶ میلیارد دلار در سراسر جهان فروخته است. جدیدترین فیلم این مجموعه، «ژوراسیک جهان سلطه» بود که سال ۲۰۲۲ اکران شد و فروشش از یک میلیارد دلار در سراسر جهان فراتر رفت.

دیوید لیچ اولین کارگردانی‌اش را با «بلوند اتمی» در سال ۲۰۱۷ شروع کرد و پس از آن یکی از کارگردان‌های «جان ویک» بود و «دد پول ۲»، اسپین‌آف «هابز و شاو» از مجموعه «سریع و خشمگین»، «قطار سریع‌السیر» با بازی برد پیت و اکشن جدیدش با بازی امیلی بلانت و رایان گاسلینگ با عنوان «بلاگردان» را ساخته که امسال اکران می‌شود.