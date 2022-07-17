به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، دیوید لیچ کارگردانی سریالی را برعهده گرفته که درباره ریچارد برانسون کارآفرین و میلیاردر مشهور است.

اندرو گارفیلد که به تازگی برای مینی‌سریال «زیر پرچم بهشت» نامزدی امی را کسب کرده، در حال مذاکره است تا در نقش ریچارد برانسون میلیاردر مشهور ظاهر شود. این پروژه یک مینی‌سریال با عنوان «هوای داغ» است که دیوید لیچ کارگردان «ددپول ۲» و «قطار سریع‌السیر» آن را کارگردانی می‌کند.

در حالی که گفته شده یونیورسال تهیه‌کنندگی آن را برعهده خواهد داشت این استودیو از صحبت در این باره خودداری کرده است.

این مینی سریال ۶ قسمتی خواهد بود و فیلمنامه‌اش را جان کروکر نویسنده «پدینتگنون ۲» با اقتباس از کتاب «حقه‌های کثیف: جنگ پنهان بریتیش ایرویز علیه ویرجین آتلانتیک» که نوشته مارتین گریگوری روزنامه‌نگار تحقیقی است، نوشته است.

داستان درباره برانسون و رشد باورنکردنی کمپانی وی «ویرجین ایرویز» و تلاش خطوط هوایی «بریتیش ایرویز» برای پایین کشیدن آن است.

کمپانی برانسون سال ۱۹۸۴ تاسیس شد و چنان رشد کرد که سال ۱۹۹۰ به تهدیدی برای «بریتیش ایرویز» در بریتانیا بدل شد. در مقابل «بریتیش ایرویز» هم کمپینی علیه آن به راه انداخت و تلاش کرد تا با به دست آوردن سوابق مسافران و جعل هویت کارمندان ویرجین، مشتریان این کمپانی را به سمت «بریتیش ایرویز» سوق دهد. در نهایت با کشیده شدن اخبار جعلی درباره کمپانی برانسون به روزنامه‌ها، وی دست به شکایت زد و «بریتیش ایرویز» مجبور به عذرخواهی شد.

گارفیلد با این سریال بلافاصله پس از سریال «زیر پرچم بهشت» به تلویزیون می‌رود. «زیر پرچم بهشت» که گارفیلد به تازگی با بازی در آن دیده شده مینی‌سریالی در ژانر درام جنایت واقعی است که بر اساس کتاب غیرداستانی به همین نام اثر جان کراکائر ساخته شده و دیوید مکنزی آن را کارگردانی کرده‌است.

فیلم جدید دیوید لیچ نیز با عنوان «قطار سریع‌السیر» با بازی برد پیت به زودی اکران خود را شروع می‌کند.