نشست شورای امنیت درباره حمله اخیر اوکراین به شهر «لیسیچانسک»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «دیمیتری پولیانسکی» معاون اول نماینده دایم روسیه در سازمان ملل اعلام کرد روسیه در پی حمله اوکراین به نانوایی در شهر لیسیچانسک درخواست داده تا شورای امنیت سازمان ملل، نشست اضطراری برگزار کند.

به گفته پولیانسکی نشست شورای امنیت برای بررسی حمله ارتش اوکراین به شهر لیسیچانسک امروز سه‌شنبه برگزار خواهد شد.

آنتونی گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد نیز روز دوشنبه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: دبیرکل سازمان ملل حمله به لیسیچانسک در لوهانسک را محکوم کرد. در بیانیه صادره از سوی دفتر دبیرکل سازمان ملل متحد در این خصوص آمده است: وی همه حملات علیه غیرنظامیان را غیرقابل قبول دانسته و خواستار توقف فوری آنها شده است.

«دیمیتری پسکوف» سخنگوی کاخ کرملین هم اعلام کرد که حمله موشکی اخیر ارتش اوکراین به یک نانوایی در شهر لیسیچانسک در لوهانسک را اقدامی وحشیانه و تروریستی توصیف کرد.

رسانه‌های روسی در تازه‌ترین آمار اعلام کردند که شمار کشته و زخمی‌هایِ حمله اخیر نیروهای ارتش اوکراین به شهر لیسیچانسک به ۲۸ کشته و ۱۰ زخمی افزایش یافت.

روز یکشنبه وزارت فوریت‌های اضطراری روسیه اعلام کرد در پی حمله ارتش اوکراین به شهر لیسیچانسک در لوهانسک و بمباران یک نانوایی، دست کم ۲۰ نفر کشته شدند.

دونتسک و لوهانسک و مناطق زاپروژیا و خرسون در سپتامبر ۲۰۲۲ برای پیوستن به روسیه همه‌پرسی برگزار و اکثریت رای‌دهندگان با الحاق این مناطق به روسیه موافقت کردند. این مناطق هم‌اکنون بخشی از روسیه محسوب می‌شوند.