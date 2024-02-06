  1. استانها
  2. یزد
۱۷ بهمن ۱۴۰۲، ۱۱:۱۴

مدیرعامل پیشگامان توسعه ارتباطات خبر داد؛

پوشش ۸۰ درصدی فیبرنوری در استان یزد

پوشش ۸۰ درصدی فیبرنوری در استان یزد

یزد- مدیرعامل پیشگامان توسعه ارتباطات مجری پروژه ملی فیبرنوری در شهرهای یزد، میبد، حمیدیا و بافق از اتمام پروژه در شهرهای میبد، حمیدیا و بافق و پیشرفت ۵۰ درصدی شهر یزد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود بمانی پور، صبح سه شنبه در مراسم افتتاح پروژه فیبرنوری در شهرستان میبد اظهار کرد: این پروژه با حداکثر سرعت و وسعت با بهترین کیفیت و سرعت بالا اجرا شد که بدون حمایت وزارت ارتباطات و مسؤولان استان و شهرستان امکان پذیر نبود.

وی با اشاره به هزینه ۲ میلیون تومانی اتصال به شبکه برای مشترکان اضافه کرد: با بهره برداری از این پروژه‌ها با اجرای ۱۴۰ کیلومتر حفاری و ۷۱ کیلومتر فیبر شوت شده، ۸۰ درصد خانوارها در فاز اول تحت پوشش قرار می‌گیرند.

بمانی پور از تداوم اجرای این طرح در تمام شهرهای استان با سرعت عمل و بهترین کیفیت خبر داد.

وزیر ارتباطات در سفری یک روزه، پروژه فیبرنوری منازل و کسب و کارهای شهرهای میبد، بافق و حمیدیا را افتتاح می‌کند.

این پروژه توسط اپراتور پیشگامان و با بیش از ۱,۶۰۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری دولتی و خصوصی اجرا شده است تا دسترسی بیش از ۵۳ هزار خانوار به سرعت‌های چند صدمگابیتی اینترنت فراهم شود.

کد مطلب 6016222

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه