پوشش ۸۰ درصدی فیبرنوری در استان یزد

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود بمانی پور، صبح سه شنبه در مراسم افتتاح پروژه فیبرنوری در شهرستان میبد اظهار کرد: این پروژه با حداکثر سرعت و وسعت با بهترین کیفیت و سرعت بالا اجرا شد که بدون حمایت وزارت ارتباطات و مسؤولان استان و شهرستان امکان پذیر نبود.

وی با اشاره به هزینه ۲ میلیون تومانی اتصال به شبکه برای مشترکان اضافه کرد: با بهره برداری از این پروژه‌ها با اجرای ۱۴۰ کیلومتر حفاری و ۷۱ کیلومتر فیبر شوت شده، ۸۰ درصد خانوارها در فاز اول تحت پوشش قرار می‌گیرند.

بمانی پور از تداوم اجرای این طرح در تمام شهرهای استان با سرعت عمل و بهترین کیفیت خبر داد.

وزیر ارتباطات در سفری یک روزه، پروژه فیبرنوری منازل و کسب و کارهای شهرهای میبد، بافق و حمیدیا را افتتاح می‌کند.

این پروژه توسط اپراتور پیشگامان و با بیش از ۱,۶۰۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری دولتی و خصوصی اجرا شده است تا دسترسی بیش از ۵۳ هزار خانوار به سرعت‌های چند صدمگابیتی اینترنت فراهم شود.