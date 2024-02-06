به گزارش خبرگزاری مهر، به دعوت علی رهبری، رهبر دایم مهمان مجموعه اپرای مارینسکی در سنت پترزبورگ، امین غفاری نوازنده ویولن و رضا فکری خواننده تنور با همکاری ارکستر سمفونیک اپرای مارینسکی روی صحنه خواهند رفت.

در این کنسرت ویژه ۳ اثر از علی رهبری موسیقیدان بین‌المللی ایرانی اجرا خواهد شد.

قسمت اول «مادرم ایران شماره یک» (نوحه خوان) در ۳ قسمت برای ویولن و ارکستر سمفونیک توسط امین غفاری که با تازگی برنده مسابقه ویولن در ژاپن شده، اجرا خواهد شد.

این اثر که جایزه ویژه آکادمی موسیقی وین را دریافت کرده، بر پایه موسیقی سنتی و مذهبی ایرانی ساخته شده و حدود ۵۰ سال پیش نیز توسط بیژن خادم میثاق در شهر وین برای اولین بار اجرا شده است. ضمن اینکه قطعه نوحه خوان کنسرت هم به حسین علیزاده هدیه شده است.

«مادرم ایران شماره ۸» برای ارکستر سمفونیک و «مادرم ایران شماره ۱۱» (چنین گفت زرتشت) برای خواننده ایرانی گروه کر و ارکستر سمفونیک توسط رضا فکری دو قطعه دیگری هستند که در این کنسرت روی صحنه خواهد رفت.

«چنین گفت زرتشت» که بر روی سخنان زیبای زرتشت به زبان فارسی در ۵ قسمت ساخته شده است برای اولین بار حدود ۲ سال پیش با ارکستر فیلهارمونیک زاگرب و سپس یک سال پیش در تالار اپرای مارینسکی به خوانندگی رضا فکری روی صحنه رفت است.

قسمت دوم این پوئم سمفونیک «نوروز باستانی» نام دارد که با شعری از آقای محمد فرید ناصری به این اثر اضافه شده است.