همکاری ۲۰ مرکز علمی در همایش اندیشه های قضایی رهبر معظم انقلاب

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین هادی رییس پژوهشگاه قوه قضاییه طی سخنانی در همایش اندیشه‌های قضایی رهبر معظم انقلاب اسلامی اظهار کرد: ضرورت اصلی برگزاری همایش ملی اندیشه‌های قضایی رهبر معظم انقلاب اسلامی، پیوند وثیق میان «ولایت» و «قضاوت» در آموزه‌های دینی ماست.

حجت‌الاسلام والمسلین مهدی هادی با اشاره به تأکیدات دو سال پیش رییس دستگاه قضا در خصوص جمع‌آوری بیانات و توصیه‌های قضایی امام راحل و مقام معظم رهبری، گفت: در این راستا تیمی در پژوهشگاه قوه قضاییه تشکیل شد و این گروه در اولین اقدام، تمامی بیانات، رهنمودها، فرامین و مکتوبات رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص موضوعات قضایی را در کتاب «اندیشه‌های قضایی رهبر معظم انقلاب اسلامی» جمع‌آوری کرد و بعد از آن نیز «منشور حکمرانی قضایی» تنظیم و تدوین شد؛ همچنین تا به امروز ۱۵ جلسه تخصصی نخبگانی در خصوص این موضوع برگزار شده است.

وی با اشاره به دریافت ۲۴۶ چکیده مقاله و ۱۵۰ مقاله توسط دبیرخانه همایش ملی اندیشه‌های قضایی رهبر معظم انقلاب اسلامی، گفت: دریافت دیدگاه‌های بیش از ۱۰۰ نفر از اعضای هیئت علمی، اساتید و صاحبنظران، برگزاری کرسی‌های نظریه پردازی و ترویج علمی، برگزاری ۳۱ اجلاسیه استانی با حضور جامعه حوزوی و دانشگاهی از دیگر اقدامات انجام شده در راستای برگزاری همایش ملی اندیشه‌های قضایی رهبر معظم انقلاب اسلامی طی مدت اخیر بوده است؛ در مجموع بیش از پنج هزار نفر ساعت نسبت به موضوع اندیشه‌های قضایی رهبر معظم انقلاب اسلامی، کار انجام شد.

دبیر علمی همایش ملی اندیشه‌های قضایی رهبر معظم انقلاب اسلامی افزود: این همایش ملی با همکاری ۲۰ مرکز علمی، پژوهشی و حوزوی در حال برگزاری است.

حجت‌الاسلام والمسلمین هادی با اشاره به اهداف برگزاری این همایش گفت: «گفتمان‌سازی اندیشه‌های قضایی رهبر معظم انقلاب»، «نظام‌سازی قضایی بر اساس اندیشه‌های قضایی رهبر معظم انقلاب»، «بازطراحی تحول و تعالی دستگاه قضایی بر اساس نظریه بنیادین مبتنی بر ابعاد اجتهادی، حِکمی و تمدنی رهبر معظم انقلاب» و همچنین «بسترسازی برای طراحی قوه قضاییه صددرصد اسلامی، عادلانه و علمی»، از جمله اهداف برگزاری همایش ملی اندیشه‌های قضایی رهبر معظم انقلاب اسلامی است.

وی همچنین گفت: در جریان همایش ملی اندیشه‌های قضایی رهبر معظم انقلاب اسلامی، سه نشست علمی با عناوین «نظام‌سازی قضایی مبتنی بر اندیشه‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی»، «اندیشه‌ورزی و نحوه رسیدن به اندیشه نظریه‌ساز» و «بایسته‌های تحقق اندیشه‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی» برگزار می‌شود.