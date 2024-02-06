رمزگشایی از ۶۴ ویلای غیرمجاز در نوشهر/پای آقازاده ها در میان است

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد خزایی پول بعدازظهر سه شنبه در گفت وگو با خبرنگاران درباره ماجرای ساخت ۶۴ دستگاه ویلای غیرمجاز در یکی از روستاهای شهرستان اظهار کرد: این ساخت و ساز با جعل اسناد و بدون مجوز صورت گرفته است.

وی با اظهار اینکه مجموعه اقداماتی که سبب تغییر کاربری این اراضی شده بود، نقض صریح قانون بود، افزود: با ورود دستگاه قضائی ساخت و ساز در اراضی جلگه‌ای و جنگلی مورد توجه قرار گرفت و استان شعبه خاصی برای رسیدگی به پرونده‌های اراضی موسوم به ۱۰ هکتاری ها در نظر گرفته شده است.

وی با عنوان اینکه ورود برخی آقازاده‌ها و صرف هزینه‌هایی بابت جعل اسناد و رشوه به ساخت و سازها مشکل ساز شده است، افزود: ورود دستگاه قضائی سبب شد تا پرونده ۱۰ هکتاری ها به طور ویژه مورد توجه قرار گیرد.

خزایی با اشاره به آتش سوزی عرصه‌های جنگلی اظهار کرد: در بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد عمده افرادی که در این حوزه مشغول و فعال می‌شود از اتباع بیگانه هستند و حتی برخی از افرادی که به عنوان چوپان کار می‌کنند، آشنایی با حوزه جنگل و اطفای حریق ندارند.

ردپای اتباع بیگانه در قاچاق چوب و آتش سوزی

مدیرکل منابع طبیعی مازندران - نوشهر با اظهار اینکه رصدها نشان می‌دهد که بسیاری از آتش سوزی و یا قاچاق چوب توسط اتباع غیرمجاز صورت می‌گیرد، گفت: برخی از افرادی که به عنوان موتورچی و یا چارپادار فعالیت می‌کنند، از اتباع بیگانه هستند و به صورت باندی کار می‌کنند.

وی یادآور شد: متأسفانه در برخورد با قاچاقچیان به دلیل تغییر قوانین نتوانستیم در شمال و غرب کشور برخورد مناسبی داشته باشیم اما با تلاش‌های صورت گرفته برخی از قاچاقچیان شناسایی و دستگیر شدند.

خزایی به واگذاری مدیریت پارک ملی ورکاویچ به شهرداری چالوس گفت: دو هزار هکتار این پارک درگیر دفن زباله در پلم کتی است و شهرداری برای مدیریت آن هزینه می‌کند، این طرح قابلیت احاله به اشخاص حقیقی را نداشته است.

مدیرکل منابع طبیعی مازندران - نوشهر با اظهار اینکه در طرح مدیریت و واگذاری پارک ملی، امکاناتی در نظر گرفته شده است، افزود: ۵۰ هکتار از پارک ملی در حریم شهر چالوس قرار دارد و برای آن پیست دوچرخه سواری، پیاده روی، اسبدوانی، کارتینگ و غیره در نظر گرفته است.