اجرای دیواره سبز در ۱۶۰ کیلومتر از نوار ساحلی غرب مازندران

مهرداد خزایی‌پول در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیشتازی غرب مازندران در اجرای طرح‌های نوین فضای سبز، اعلام کرد: در قالب طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت، تاکنون بیش از ۱۶۰ هکتار از سواحل غرب استان زیر پوشش نهال‌کاری رفته است.

مدیرکل منابع طبیعی مازندران هدف از این اقدام را ایجاد دیواره سبز در حاشیه دریای خزر عنوان کرد و افزود: این طرح ضمن تثبیت خاک و حفاظت از حریم دریا، زیرساخت گردشگری سبز را نیز برای منطقه فراهم می‌کند.

خزایی‌پول همچنین با اشاره به بررسی وضعیت پارک جنگلی چالدره، استراتژی جدید این اداره کل را مدیریت اصولی تفرجگاه‌ها با رویکرد حفاظتی و اقتصادی دانست و گفت: پارک‌های جنگلی از یک سو سپر دفاعی در برابر تخریب‌های غیرمجاز هستند و از سوی دیگر با هدایت گردشگران به مناطق ساماندهی‌شده، فشار بر عمق جنگل‌های هیرکانی کاهش می‌یابد.

وی احیای گونه‌های بومی و ارتقای زیرساخت‌های رفاهی را در چارچوب استانداردهای زیست‌محیطی، اولویت اصلی این طرح‌ها برشمرد.