به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، جواد اوجی در حاشیه آئین بهرهبرداری از طرحهای نفتی در استان خوزستان در جمع خبرنگاران گفت: پتروشیمی ابنسینا نزدیک به ۱۴ سال معطل بود که با همت هلدینگ خلیجفارس، این پروژه جانی تازه گرفته است و امیدواریم در کمتر از ۳۶ ماه آینده به بهرهبرداری برسد.
وی افزود: به لطف خداوند شاهد بهرهبرداری از هشت پروژه بزرگ در شمال استان خوزستان در شهرستان اندیمشک و قلعه نار بودی. ارزش این پروژهها ۲.۵ میلیارد دلار بود که از محل آن، ۱۵۰ هزار بشکه به ظرفیت تولید نفت و ۲۸ میلیون مترمکعب گاز به تولیدات کشور اضافه میشود. ارزش همه این پروژهها ۵ میلیارد دلار در سال است و با راهاندازی این پروژهها، اشتغالزایی مؤثری را در شمال استان خوزستان به همراه خواهد داشت.
وزیر نفت تأکید کرد: بدون شک راهاندازی این پروژهها که امروز در استان انجام شد، در مسیر درآمدزایی، اقتصاد مقاومتی، اشتغالزایی و جلوگیری از خامفروشی مؤثر است.
اوجی تصریح کرد: در سفر نخست رئیسجمهوری به خوزستان، ۸.۵ همت پروژه مسئولیت اجتماعی و در سفر دوم ایشان نیز به همین مقدار پروژه جدید تعریف شد. خوزستان تنها استانی است که حدود ۱۷ همت پروژه مسئولیت اجتماعی دارد.
وی ادامه داد: از زمان آغاز بهکار دولت سیزدهم تا امروز ۱۳۸۷ پروژه مسئولیت اجتماعی در خوزستان تعریف شده که تاکنون نزدیک به ۳۸۰ پروژه به ارزش ۳.۵ همت به بهرهبرداری رسیده است. طرح توسعه آب و فاضلاب از جمله این پروژههاست که وزارت نفت آن را تقبل کرده است و با توجه به نفتخیز و گازخیز بودن این استان و سهم ۶۰ درصدی در تولید نفت و ۱۱ درصدی در تولید گاز، وظیفه صنعت نفت است که مردم را از منافع نفت بهرهمند کنند.
وی گفت: وزارت نفت در هیچ دورهای به این مقدار پروژه مسئولیت اجتماعی نپذیرفته بود و در پروژههای عامالمنفعه مربوط به حوزههای آب و فاضلاب، برقرسانی، جاده، بیمارستان، آموزشی و ورزشی مشارکت کردهایم.
وزیر نفت درباره بحث تکمیل زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی بیان کرد: در دولت مردمی سیزدهم، وزارت نفت تصمیم گرفت اولویت را در صنعت پتروشیمی به بخش زنجیره تکمیلی اختصاص دهد و همسو با آن، امروز از طرح پتروشیمی اتیلن اکساید اندیمشک که بهزودی بخش پاییندست آن آغاز میشود بازدید کردیم و امیدواریم به همت فعالان صنعت پتروشیمی که بخش پاییندستی آن را تعریف کردهاند، بهزودی اجرایی شود.
اوجی تأکید کرد: در بخش جمعآوری گازهای مشعل، همه گازهای مشعل غرب کارون را جمعآوری کردیم. این پروژه در منطقه شرق کارون که شهرستان اهواز، آغاجاری، امیدیه و گچساران را در بر میگیرد، ۶۰ تا ۷۰ درصد پیشرفت داشته است.
وی تصریح کرد: تا امروز نزدیک به ۱۱.۵ میلیون مترمکعب در این دولت جمعآوری گازهای مشعل انجام شده است که تا پایان امسال روزانه به ۱۷.۵ میلیون مترمکعب میرسد. امیدواریم شاهد جمعآوری همه گازهای همراه میدانهای شرق کارون بهعنوان خوراک در مجتمعهای پتروشیمی باشیم.
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