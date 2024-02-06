افتتاح ۵۴ واحد ویلایی نهضت ملی در شهر جدید «امیرکبیر»

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم افتتاح و آغاز عملیات اجرایی پروژه‌های عمرانی امروز (۱۷ بهمن‌ماه) با حضور حجت‌الاسلام حسن درویشیان رئیس دفتر بازرسی و نماینده ویژه رئیس جمهور، روح الله اکبری دستیار ویژه وزیر راه و شهرسازی، سعید غفوری رئیس هیئت مدیره و سرپرست شرکت عمران شهرهای جدید، فرزاد مخلص الائمه استاندار استان مرکزی و معاونین وی، امیر هادی فرماندار شهرستان اراک، عباس یوسف زاده سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی، سعید میرزایی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر و مهاجران و جمعی از مسئولان ارشد استانی و شهرستانی در شهر جدید امیرکبیر برگزار شد.

گفتنی است در این مراسم ۵۴ واحد ویلایی نهضت ملی افتتاح و عملیات اجرایی مدرسه ۱۲ کلاسه با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان، پارک کودک به وسعت ۳ هزار متر مربع، خط انتقال پساب تصفیه خانه فاضلاب به مخزن ۵۰۰ مترمکعبی و همچنین ساخت ۳ هزار و ۲۰۰ واحد مسکونی نهضت ملی مسکن آغاز شد.

رئیس دفتر بازرسی و نماینده ویژه رئیس جمهور تصریح کرد: عمدتاً در شهرهای کوچک و روستاها به جز برخی از مناطق شمالی که محدودیت زمین دارند مشکل مسکن و تأمین زمین وجود ندارد، خوشبختانه استان مرکزی در گزارشی که ارائه داشتند اقدامات بسیار خوبی در راستای تولید مسکن انجام داده‌اند.

دستیار ویژه وزیر راه و شهرسازی و سرپرست شرکت عمران شهرهای جدید همچنین پس از برگزاری این مراسم از پروژه‌های عمرانی شهر جدید امیرکبیر بازدید کرده و در جریان جزئیات پیشرفت آنها قرار گرفتند.

غفوری در این خصوص با تاکید بر تسریع در روند فعالیت‌ها و توسعه زیرساخت‌ها از آمادگی شرکت مادر تخصصی شهرهای جدید نیز برای حمایت از اقدامات مسکن سازی در شهرهای جدید خبر داد.