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۱۷ بهمن ۱۴۰۲، ۲۰:۵۹

افتتاح ۵۴ واحد ویلایی نهضت ملی در شهر جدید «امیرکبیر»

افتتاح ۵۴ واحد ویلایی نهضت ملی در شهر جدید «امیرکبیر»

امروز (17بهمن‌ماه) ۵۴ واحد ویلایی نهضت ملی در شهر جدید امیرکبیر، افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم افتتاح و آغاز عملیات اجرایی پروژه‌های عمرانی امروز (۱۷ بهمن‌ماه) با حضور حجت‌الاسلام حسن درویشیان رئیس دفتر بازرسی و نماینده ویژه رئیس جمهور، روح الله اکبری دستیار ویژه وزیر راه و شهرسازی، سعید غفوری رئیس هیئت مدیره و سرپرست شرکت عمران شهرهای جدید، فرزاد مخلص الائمه استاندار استان مرکزی و معاونین وی، امیر هادی فرماندار شهرستان اراک، عباس یوسف زاده سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی، سعید میرزایی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر و مهاجران و جمعی از مسئولان ارشد استانی و شهرستانی در شهر جدید امیرکبیر برگزار شد.

گفتنی است در این مراسم ۵۴ واحد ویلایی نهضت ملی افتتاح و عملیات اجرایی مدرسه ۱۲ کلاسه با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان، پارک کودک به وسعت ۳ هزار متر مربع، خط انتقال پساب تصفیه خانه فاضلاب به مخزن ۵۰۰ مترمکعبی و همچنین ساخت ۳ هزار و ۲۰۰ واحد مسکونی نهضت ملی مسکن آغاز شد.

رئیس دفتر بازرسی و نماینده ویژه رئیس جمهور تصریح کرد: عمدتاً در شهرهای کوچک و روستاها به جز برخی از مناطق شمالی که محدودیت زمین دارند مشکل مسکن و تأمین زمین وجود ندارد، خوشبختانه استان مرکزی در گزارشی که ارائه داشتند اقدامات بسیار خوبی در راستای تولید مسکن انجام داده‌اند.

دستیار ویژه وزیر راه و شهرسازی و سرپرست شرکت عمران شهرهای جدید همچنین پس از برگزاری این مراسم از پروژه‌های عمرانی شهر جدید امیرکبیر بازدید کرده و در جریان جزئیات پیشرفت آنها قرار گرفتند.

غفوری در این خصوص با تاکید بر تسریع در روند فعالیت‌ها و توسعه زیرساخت‌ها از آمادگی شرکت مادر تخصصی شهرهای جدید نیز برای حمایت از اقدامات مسکن سازی در شهرهای جدید خبر داد.

کد مطلب 6017027
زهره آقاجانی

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