۱۱.۵ همت اعتبارات عمرانی در خراسان جنوبی جذب شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی ظهر شنبه در جلسه بررسی روند جذب اعتبارات استان اظهار کرد: انتظار ما این است که دستگاه‌های اجرایی تا اول شهریورماه نسبت به جذب صد درصدی اعتبارات اقدام کنند، چرا که از دوم شهریورماه هفته دولت آغاز می‌شود و باید بتوانیم گزارش عملکرد قابل قبولی از روند جذب اعتبارات استان ارائه کنیم.

وی با اشاره به فرصت باقی‌مانده تا پایان سال مالی افزود: حدود ۵۰ روز تا پایان این فرصت باقی مانده و دستگاه‌های اجرایی باید از این زمان برای پیگیری جذب اعتبارات جدید از مرکز استفاده کنند.

استاندار خراسان جنوبی با تأکید بر ضرورت پیگیری اعتبارات ملی بیان کرد: اعتبارات در وزارتخانه‌ها وجود دارد و دستگاه‌های اجرایی باید برای دریافت سهم استان از این منابع به صورت جدی وارد عمل شوند.

هاشمی گفت: جدولی که از سوی اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان تهیه شده، وضعیت دستگاه‌ها را به صورت مستند نشان می‌دهد و انتظار می‌رود مدیران دستگاه‌ها با استفاده از این اطلاعات، پیگیری‌های لازم را انجام دهند.

وی با بیان اینکه افزایش اعتبارات استان نتیجه پیگیری و مدیریت مجموعه دستگاه‌های اجرایی است، افزود: در سال مالی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ مجموع اعتبارات ملی و استانی استان حدود ۲.۹ هزار میلیارد تومان بود که این رقم در سال مالی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ به حدود ۶.۷ هزار میلیارد تومان و در سال مالی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ به حدود ۱۱.۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.

استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: اگر اعتبارات استان را با ابتدای دولت مقایسه کنیم، شاهد افزایش چهار برابری منابع هستیم و این افزایش نتیجه مدیریت و پیگیری مدیران و مجموعه دستگاه‌های اجرایی استان است.

اعتبارات استان باید به ۱۳ همت برسد

هاشمی با تأکید بر اینکه نباید به اعتبارات ابلاغ‌شده فعلی اکتفا کرد، گفت: با توجه به ظرفیت موجود در دستگاه‌های ملی و اعتبارات قابل دریافت از وزارتخانه‌ها، می‌توانیم میزان اعتبارات استان را به ۱۳ هزار میلیارد تومان برسانیم.

وی افزود: برخی استان‌ها ممکن است نتوانند اعتبارات خود را به طور کامل جذب کنند و این منابع می‌تواند در صورت پیگیری و رایزنی مناسب به سمت استان‌هایی هدایت شود که آمادگی جذب دارند؛ بنابراین مدیران دستگاه‌های اجرایی باید برای دریافت این منابع تلاش کنند.

استاندار خراسان جنوبی تأکید کرد: اگر قرار باشد برای جذب اعتبارات در تهران پیگیری کنیم، باید همه دستگاه‌ها پای کار باشند و مدیران هر هفته روند پیگیری اعتبارات دستگاه خود را دنبال کنند.

هاشمی با اشاره به نمونه‌هایی از جذب اعتبارات ملی برای طرح‌های استان اظهار کرد: در برخی موارد با استفاده از اعتبارات ملی، طرح‌های روستایی و زیرساختی استان از منابع قابل توجهی برخوردار شده‌اند و این موضوع نشان می‌دهد که پیگیری و رایزنی می‌تواند سهم استان از اعتبارات ملی را افزایش دهد.

وی ادامه داد: بخش قابل توجهی از اعتبارات دستگاه‌های اجرایی در وزارتخانه‌ها قرار دارد و تا زمانی که مدیران دستگاه‌ها برای دریافت این منابع پیگیری و رایزنی نکنند، اعتباری به استان نخواهد آمد.

مدیران برای جذب اعتبارات تا لحظه آخر منتظر نمانند

استاندار خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه نباید پیگیری اعتبارات به روزهای پایانی سال مالی موکول شود، گفت: مدیران نباید منتظر روزهای آخر بمانند تا تازه برای تشکیل جلسه و تنظیم صورت‌جلسه اقدام کنند؛ از همین امروز باید روند پیگیری و جذب اعتبارات با جدیت دنبال شود.

هاشمی افزود: مسئولیت، امانت است و مدیران باید از این فرصت برای خدمت به مردم استفاده کنند. هدف همه ما باید افزایش منابع و اجرای طرح‌هایی باشد که نتیجه آن در زندگی مردم استان دیده شود.

وی با اشاره به عملکرد استان در شاخص‌های اقتصادی گفت: خراسان جنوبی در برخی شاخص‌ها از جمله نرخ بیکاری و تورم عملکرد قابل قبولی داشته است و بر اساس اعلام مرکز آمار، استان در مقاطعی پایین‌ترین نرخ بیکاری کشور را داشته است.

استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: بر اساس اعلام مسئولان اقتصادی استان، خراسان جنوبی همچنین در هشت ماه متوالی پایین‌ترین نرخ تورم کشور را تجربه کرده است که این دستاوردها حاصل تلاش مجموعه مدیران و دستگاه‌های اجرایی است.

هاشمی تأکید کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید با جدیت پای کار باشند و از فرصت باقی‌مانده برای جذب کامل اعتبارات و افزایش سهم استان از منابع ملی استفاده کنند.

وی گفت: همه ما در قبال مردم مسئولیت داریم و وظیفه مشترکمان این است که از همه ظرفیت‌های موجود برای افزایش منابع، اجرای طرح‌ها و جلب رضایت مردم استفاده کنیم.