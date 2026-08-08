به گزارش خبرگزاری مهر، علی درمانی در نشست خبری که به مناسبت گرامیداشت روز خبرنگار در فرمانداری این شهرستان با حضور امام جمعه و رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان و خبرنگاران و اهالی رسانه برگزار شد با اشاره به شرایط سخت کشور در ماه‌های گذشته، به‌ویژه جنگ رمضان گفت: در یک سال اخیر با وجود جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا، جنگی بر ما تحمیل شد و تمام برنامه‌های شهرستان به سمت مدیریت بحران و مقاومت تغییر مسیر داد؛ اما همراهی مردم و نقش رسانه‌ها موجب شد آستارا کمترین آسیب را تجربه کند.

وی افزود: آستارا به‌دلیل تنوع قومی و مذهبی و وجود چهار مرز فعال زمینی، دریایی و ریلی، شرایط ویژه‌ای دارد و روزانه هزاران کامیون از این شهرستان عبور می‌کنند. با وجود این شرایط، کوچک‌ترین آسیبی به اتباع خارجی و کامیون‌ها وارد نشد و این نتیجه آگاهی مردم و تلاش رسانه‌های شهرستان بود.

افتتاح پروژه‌های عمرانی در هفته دولت؛ نقش پررنگ بخش خصوصی

فرماندار آستارا با اشاره به محدودیت‌های شدید اعتبارات عمرانی در سال جاری، از نقش تعیین‌کننده بخش خصوصی در پیشبرد پروژه‌های شهرستان سخن گفت و اظهار داشت: با وجود کمبود بودجه‌های دولتی، بخش خصوصی در کنار ما قرار گرفت و توانستیم پروژه‌های مهمی را به مرحله بهره‌برداری برسانیم.

وی افزود: بخش عمده طرح‌های بزرگ امسال با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اجرا شده و این همراهی، مسیر توسعه شهرستان را در شرایط سخت اقتصادی هموار کرده است.

هشدار نسبت به تلاش دشمنان برای ایجاد اختلاف

درمانی با بیان اینکه دشمنان داخلی و خارجی به‌دنبال شکستن وحدت مردم و مسئولان هستند، تأکید کرد: برخی جریان‌ها با برنامه‌ریزی هدفمند تلاش می‌کنند اختلاف در بدنه دولت، بین گروه‌ها، احزاب و حتی میان مردم و مسئولان ایجاد کنند. این اقدامات با هدف تضعیف انسجام ملی و کاهش سرمایه اجتماعی صورت می‌گیرد و رسانه‌ها باید با تبیین دقیق واقعیت‌ها، مانع از اثرگذاری این جریان‌ها شوند.

وی با اشاره به اهمیت نقش رسانه‌ها در شرایط کنونی افزود: امروز جنگ، جنگ رسانه‌هاست. دشمن با انتشار اخبار جهت‌دار، شایعات، عملیات روانی و ایجاد دوقطبی‌های کاذب تلاش می‌کند افکار عمومی را تحت تأثیر قرار دهد. رسانه‌های شهرستان باید با هوشیاری، تحلیل درست و انتشار اخبار دقیق، این جنگ روانی را خنثی کنند.

تکریم ارباب‌رجوع؛ اولویت فرمانداری آستارا

فرماندار آستارا با تأکید بر ضرورت رعایت احترام و کرامت مردم در دستگاه‌های اجرایی گفت: در این شرایط سخت اقتصادی و اجتماعی، نباید هیچ اداره‌ای درِ خود را به روی مردم ببندد. مردم همراهان اصلی نظام هستند و طرح تکریم ارباب‌رجوع باید در صدر اولویت‌های همه مدیران قرار گیرد.

وی با بیان اینکه رفتار نامناسب با مردم موجب دلسردی و سوءاستفاده دشمنان می‌شود، افزود: امروز دشمنان داخلی و خارجی مترصد کوچک‌ترین خطا و نارضایتی هستند تا آن را به بحران تبدیل کنند. اگر مسئولی با بی‌توجهی یا برخورد نامناسب، مردم را ناراضی کند، عملاً زمینه سوءاستفاده جریان‌های معاند را فراهم کرده است.

درمانی با اشاره به اینکه مدیران باید در کنار مردم و در صحنه حضور داشته باشند، تصریح کرد: همان‌طور که مردم در سخت‌ترین شرایط پای کار نظام ایستاده‌اند، مسئولان نیز باید با روی گشاده، پاسخ‌گویی، حضور میدانی و ارائه خدمات مناسب، همراهی خود را نشان دهند. هیچ اداره‌ای حق ندارد ارباب‌رجوع را پشت در نگه دارد یا با رفتار نامناسب موجب دلخوری مردم شود.

فرماندار آستارا تأکید کرد: طرح تکریم ارباب‌رجوع فقط یک دستور اداری نیست؛ یک ضرورت اجتماعی و امنیتی است. احترام به مردم، تقویت اعتماد عمومی و حفظ انسجام اجتماعی را به دنبال دارد و همه مدیران موظف‌اند آن را جدی بگیرند.

تداوم ارتباط با رسانه‌ها پس از عادی شدن شرایط

درمانی در پایان نشست، با اشاره به تعویق جلسات مشترک با خبرنگاران به‌دلیل شرایط جنگی کشور، توضیح داد: قرار بود جلسات منظم با خبرنگاران و مدیران دستگاه‌ها برگزار کنیم، اما به‌دلیل شرایط خاص و ضرورت حفظ انسجام، برگزاری جلسات محدود شد. این تصمیم به معنای کم‌توجهی به رسانه‌ها نیست؛ بلکه توصیه شده بود جلسات تا بازگشت شرایط به حالت عادی، پراکنده و محدود برگزار شود.

وی با تأکید بر اینکه رسانه‌ها هیچ‌گاه از اولویت فرمانداری خارج نشده‌اند، افزود: به محض عادی شدن شرایط، جلسات منظم با اصحاب رسانه از سر گرفته خواهد شد. برنامه ما این است که هر ماه یا هر ۴۵ روز یک‌بار، یک مدیر دستگاه اجرایی در حضور خبرنگاران عملکرد خود را ارائه کند تا روند پاسخ‌گویی، شفافیت و ارتباط مستقیم با مردم تقویت شود.

فرماندار آستارا با بیان اینکه رسانه‌ها بازوی اصلی مدیریت شهرستان هستند، خاطرنشان کرد: در این مدت اگر به‌دلیل فشار کاری یا شرایط جنگی، کوتاهی یا بی‌توجهی از سوی ما دیده شده، صمیمانه عذرخواهی می‌کنم. خبرنگاران شریک ما در مدیریت شهرستان‌اند و تلاش می‌کنیم این ارتباط بیش از گذشته تقویت شود.

در پایان این مراسم از خبرنگاران و فعالان رسانه شهرستان با اهدای هدایا و لوح تقدیر تجلیل به عمل آمد.