رفع توقیف ۱۷۹ دستگاه خودرو و موتورسیکلت با دستور دادستان فردوس

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر شنبه در پی بازدید دادستان عمومی و انقلاب شهرستان فردوس از پارکینگ حافظ‌گستر و صدور دستورات لازم برای تسریع در تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیفی، تاکنون ۱۷۹ دستگاه خودرو و موتورسیکلت پس از طی مراحل قانونی رفع توقیف و به مالکان یا متصرفان قانونی تحویل شده است.

اسماعیل یوسفی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان فردوس، در جریان بازدید میدانی از پارکینگ حافظ‌گستر، ضمن بررسی وضعیت وسایل نقلیه توقیفی، بر ضرورت تعیین تکلیف سریع خودروها و موتورسیکلت‌هایی که از نظر قانونی امکان رفع توقیف دارند، تأکید کرد.

وی در این بازدید، بر لزوم پیگیری مستمر پرونده‌های مرتبط با وسایل نقلیه توقیفی و جلوگیری از بلاتکلیفی آن‌ها تأکید و دستورات لازم را برای تسریع در روند بررسی و تعیین تکلیف این وسایل صادر کرد

در ادامه اجرای دستورات صادرشده از سوی دادستانی، فرآیند بررسی وضعیت وسایل نقلیه توقیفی و انجام اقدامات قانونی لازم با جدیت دنبال شد که نتیجه آن، رفع توقیف و تحویل ۱۷۹ دستگاه خودرو و موتورسیکلت به مالکان یا متصرفان قانونی بوده است.

بر اساس آمار اقدامات انجام‌شده، از مجموع وسایل نقلیه رفع توقیف‌شده، ۹۲ دستگاه موتورسیکلت و ۸۷ دستگاه خودرو پس از طی مراحل قانونی، رفع توقیف و به مالکان یا متصرفان قانونی تحویل شده است.