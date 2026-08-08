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۱۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۱۰

۷۵۲ قطعه لوازم کوهنوردی قاچاق در جلفا کشف شد

۷۵۲ قطعه لوازم کوهنوردی قاچاق در جلفا کشف شد

جلفا- مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی گفت: قاچاقچی لوازم کوهنوردی در جلفا به پرداخت ۲ میلیارد و ۵۹۴ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، صمد حضرتی روز شنبه با بیان اینکه پرونده این تخلف توسط ماموران پلیس انتظامی به اداره تعزیرات حکومتی ارسال شده است، افزود: از این قاچاقچی ۷۵۲ قطعه لوازم کوهنوردی شامل ست کمپ، قابلمه، ماهی تابه و کتری قاچاق به ارزش یک میلیارد و ۴۳۶ میلیون ریال کشف شده است.

وی با اشاره به اینکه این میزان کالا از یک دستگاه خودروی سواری پژو، کشف شده است، اظهار کرد: شعبه بدوی تعزیرات حکومتی جلفا به این پرونده رسیدگی کرده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی گفت: شعبه با بررسی مدارک موجود در پرونده، اتهام وارده را محرز دانست و متخلف را علاوه بر ضبط کالا به پرداخت جزای نقدی معادل ۲ برابر ارزش کالا محکوم کرد.

حضرتی، با اشاره به پرونده قاچاق مقادیری مواد خوراکی، نوشیدنی و بهداشتی غیرمصرف به ارزش سه میلیارد و ۵۵۳ میلیون ریال در هشترود، ادامه داد: شعبه بدوی با بررسی مدارک موجود در پرونده، اتهام وارده را محرز دانست و متخلف را علاوه بر ضبط کالا، به پرداخت هفت میلیارد و ۱۰۷ میلیون ریال جزای نقدی معادل ۲ برابر ارزش کالا محکوم کرد.

وی یادآور شد: پرونده این تخلف را ماموران پلیس آگاهی هشترود با کشف کالا از یک دستگاه خودروی وانت مزدا، به اداره تعزیرات حکومتی ارسال کرده بودند.

کد مطلب 6911380

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