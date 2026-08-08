دستاوردهای علمی، صنعتی و دفاعی کشور باید برای مردم تبیین شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله مصطفی محامی ظهر شنبه در دیدار با جمعی از خبرنگاران و اصحاب رسانه، با گرامیداشت روز خبرنگار و یاد شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، جنگ ۱۲ روزه و شهدای خبرنگار اظهار کرد: در شرایط کنونی کشور، فعالیتها باید متناسب با فضای جنگ تنظیم شود و اهمیت کار رسانهای بیش از گذشته است.
امام جمعه زاهدان افزود: اگر دشمن به دنبال تضعیف اراده مردم در دفاع است، پاتک رسانهای آن، تقویت روحیه مقاومت و تبیین ضرورت دفاع از کشور است. مذاکره نیز جایگاه خود را دارد، اما باید از موضع اقتدار انجام شود؛ چراکه بدون قدرت و دست برتر، نمیتوان به امنیت و صلح پایدار دست یافت.
نماینده ولیفقیه در سیستان و بلوچستان با اشاره به تلاش دشمن برای القای ناکارآمدی نظام تصریح کرد: ضمن پذیرش ضعفها و کاستیهای موجود، نباید نقاط قوت و پیشرفتهای کشور نادیده گرفته شود. رشد و دستاوردهای جمهوری اسلامی در عرصههای علمی، صنعتی، دفاعی و دیگر حوزهها باید بهصورت جهادی برای مردم تبیین شود.
وی همچنین معرفی ظرفیتهای سیستان و بلوچستان را ضروری دانست و گفت: جوانترین استان کشور از ظرفیتهای ارزشمندی همچون نیروی انسانی، مرزهای زمینی و دریایی، معادن، کشاورزی و استعدادهای علمی و ورزشی برخوردار است و رسانهها باید این توانمندیها و نخبگان استان را به جامعه معرفی کنند.
تقویت وحدت از جمله وظابف مهم رسانه است
آیتالله محامی تقویت وحدت را از دیگر وظایف مهم رسانهها برشمرد و افزود: سیستان و بلوچستان بهعنوان «پایتخت وحدت کشور» باید نمونه انسجام اقوام و مذاهب باشد. رسانهها باید با منطق و استدلال در برابر تفرقهافکنی و دوقطبیسازی ایستادگی کنند.
وی با تأکید بر مطالبهگری رسانهای اظهار کرد: خبرنگاران باید مطالبات مردم را پیگیری کنند و اگر نقدی منصفانه و در چارچوب اخلاق و قانون مطرح شود، از آنان حمایت خواهیم کرد. مدیران نیز باید خبرنگار منتقد را فرصت بدانند، نه تهدید.
نماینده ولیفقیه در سیستان و بلوچستان همچنین بر ضرورت ارائه تصویری واقعی از استان برای مردم کشور تأکید کرد و گفت: باید هم پیشرفتها و هم عقبماندگیها دیده شود؛ چراکه رضایت از وضعیت موجود مانع حرکت و تمرکز صرف بر ضعفها نیز موجب ناامیدی میشود.
وی در پایان با اشاره به کندی روند پیشرفت در برخی حوزههای استان، خواستار تلاش و پیگیری بیشتر مسئولان و اصلاح فرهنگ کار و تلاش شد و از اصحاب رسانه برای نقشآفرینی در مسیر پیشرفت، وحدت و مطالبهگری تقدیر کرد.
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